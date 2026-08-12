Ryanair integra IA do Google Cloud para otimizar tomada de decisões operacionais

A companhia aérea irlandesa ‘low cost’ Ryanair anunciou esta quarta-feira que irá adotar a plataforma de inteligência artificial (IA) do Google Cloud para otimizar, entre outras tarefas, o planeamento das tripulações e a tomada de decisões operacionais.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A empresa sediada em Dublin informou em comunicado que assinou um acordo de cinco anos com a empresa tecnológica para implementar o Google Workspace e os serviços do Google Cloud entre os 35.000 colaboradores de toda a sua rede.

Entre os serviços do Google Cloud, a Ryanair destacou a utilização do Gemini Enterprise, a plataforma de IA agêntica concebida para interligar os dados da companhia aérea, automatizar fluxos de trabalho e criar agentes de IA personalizados.

“O Gemini Enterprise será utilizado para ajudar a automatizar a tomada de decisões, otimizar a gestão logística das tripulações de voo e melhorar a produtividade corporativa em geral, ao mesmo tempo que reforçará a resiliência da empresa graças a esta nova estratégia de ‘dupla nuvem'”, explicou a companhia aérea, líder na Europa em tráfego de passageiros.

O presidente executivo da companhia, Eddie Wilson, afirmou ainda que a aliança com a Google Cloud impulsionará o crescimento da Ryanair para atingir a meta de 300 milhões de utilizadores em 2034. “Para apoiar este crescimento temos de garantir uma excelente resiliência das nossas infraestruturas, e a nossa nova estratégia de dupla nuvem proporciona-nos isso, juntamente com parceiros tecnológicos que estejam à altura do nosso ritmo e do nosso foco incessante na eficiência”, afirmou.

Para a tecnológica, a aviação é um setor definido pela “precisão” e a Ryanair “é pioneira na execução operacional”, afirmou no comunicado a vice-presidente da Google Cloud para o Reino Unido, Irlanda e África Subsariana, Maureen Costello.

“Este acordo demonstra como a implementação de IA generativa em grande escala, combinada com ferramentas modernas de colaboração para os trabalhadores da linha da frente, pode ajudar os líderes do setor a crescer de forma segura, a reduzir os custos operacionais e a redefinir a experiência de viagem”, acrescentou a executiva.