Série documental de Mourinho estreia em terceiro no ranking mundial da Netflix, segundo FlixPatrol
Portugal e Malta foram os únicos territórios onde a série conseguiu alcançar o primeiro lugar do ranking, de acordo com os dados do FlixPatrol.
A série documental “Mourinho”, que conta a história da carreira do treinador português José Mourinho, estreou no terceiro lugar do ranking mundial de séries na Netflix, de acordo com os dados do FlixPatrol — site de monitorização e estatísticas que rastreia diariamente os rankings de popularidade dos serviços de streaming.
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Portugal e Malta foram os únicos dos 62 territórios monitorizados onde a produção liderou o ranking. Em mercados como o Reino Unido, a série fixou-se na segunda posição, enquanto em Espanha ficou em terceiro.
Produzida pela norte-americana Ventureland, a obra somou 379 pontos — uma média de posição de 4,9 — no sistema de pontuação global do FlixPatrol, ficando apenas atrás de “Eu e os Rapazes da Família Walter” (749 pontos) e “Doce Amor” (590 pontos).
A posição neste ranking mundial resulta do cálculo de pontos com base na posição em cada território, com dez pontos atribuídos ao primeiro lugar. O FlixPatrol salienta que “os pontos do ranking não estão associados às plataformas de streaming e não representam os números reais de visualizações ou vendas”.
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