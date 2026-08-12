UE vai mobilizar dois milhões de euros para ajudar Colômbia após sismo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou esta quarta-feira que a União Europeia (UE) está a preparar-se para mobilizar dois milhões de euros em ajuda para as comunidades afetadas pelo sismo na Colômbia.

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“Enquanto as operações de busca e resgate continuam, a UE está a prestar todo o apoio possível à Colômbia. Alocaremos dois milhões de euros para ajudar as comunidades nas áreas mais afetadas“, declarou a líder europeia, numa mensagem nas redes sociais.

Von der Leyen acrescentou que a Colômbia acionou o Mecanismo de Proteção Civil, que facilita o envio de ajuda mútua entre os parceiros da UE e outras partes do mundo em casos de desastres naturais, crises de saúde ou conflitos. “Após a ativação do Mecanismo de Proteção Civil pela Colômbia, estamos a trabalhar para adequar a ajuda às necessidades no terreno. Isso é solidariedade europeia“, concluiu.

O sismo, de magnitude 7,4 na escala Richter, segundo o Serviço Geológico da Colômbia (SGC), atingiu a região na segunda-feira, com epicentro em San José del Palmar, no departamento de Chocó, provocando pelo menos 240 mortos, de acordo com as autoridades.