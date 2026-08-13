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 APS renova curso para formar Analistas de Riscos Industriais

  • ECO Seguros
  • 14:26

A análise de riscos entra cada vez mais nas necessidades de seguradoras e empresas. A APS decidiu lançar nova edição que vai permitir aos formandos elaborar Relatórios de Análise de Riscos.

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) vai realizar, entre 22 de setembro de 2026 e 30 de junho de 2027, em Lisboa, uma nova edição do Curso TAR – Técnicos Analistas de Riscos Industriais, uma formação de referência na área da análise de riscos no setor segurador.

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Com uma duração de 240 horas, o curso pretende preparar profissionais para a elaboração de análises de riscos de empresas e instalações industriais, proporcionando-lhes uma visão global da exposição e vulnerabilidade aos riscos das organizações em análise, bem como competências para identificar os principais meios de prevenção e proteção e avaliar a sua adequação aos riscos a proteger. A formação prepara-os ainda para elaborar Relatórios de Análise de Riscos e sugerir as correspondentes medidas para a minimização dos riscos identificados.

O programa abrange diferentes áreas essenciais à análise de riscos, desde a gestão de riscos e segurança contra incêndios aos critérios de subscrição dos ramos patrimoniais, responsabilidade civil, perdas de exploração e resseguro.

A componente dedicada aos riscos industriais integra uma forte vertente prática, com visitas de estudo a diferentes instalações industriais, complementadas por sessões em sala nas quais os formandos analisam os riscos observados e elaboram os respetivos Relatórios de Análise de Riscos.

Mais informações aqui .

 

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