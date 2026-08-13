Bebe café? Sismo na Colômbia pode afetar abastecimento

O sismo de magnitude de 7,4 na escala de Richter que assolou a Colômbia na passada segunda-feira poderá vir a “pesar” no momento de tomar o seu café. Isto, porque o país sul-americano é um dos principais exportadores de café do mundo e, devido ao terramoto, o transporte está a ficar comprometido, avança a Reuters.

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O sismo atingiu uma zona próxima de importantes regiões produtoras, danificou as infraestruturas do principal porto do país, Buenaventura, e provocou o encerramento de autoestradas fulcrais para o transporte das matérias-primas devido a deslizamentos de terras e danos. Segundo o Financial Times, estima-se que cerca de 60% da cadeia de abastecimento de café do país tenha sido afetada.

“As operações relacionadas com o café estão atualmente suspensas. Poderá haver algumas operações isoladas, mas, neste momento, a atividade de exportação de café está paralisada”, referiu Gustavo Gomez, presidente da Associação Colombiana de Exportadores de Café à Reuters.

Por exemplo, as exportações de café a partir do porto de Buenaventura, no Oceano Pacífico, foram temporariamente suspensas devido à inspeções à infraestrutura do terminal e a bloqueios na estrada de acesso. A informação foi avançada pelo diretor da Federação Nacional de Cafeicultores, Germán Bahamón.

Também a Sucafina, uma das principais empresas de comercialização de matérias-primas agrícolas e distribuidora no território norte-americano, revelou que, face ao fecho do porto de Buenaventura, está a avaliar rotas alternativas.

Apesar dos portos de Cartagena e Santa Marta, no mar das Caraíbas, estarem a funcionar, não é possível redirecionar “rapidamente” todas as mercadorias para esses portos devido a uma grave escassez de meios de transporte.

O que agrava a situação é que a época de colheita está atualmente em curso nas zonas de Cauca, Nariño, Valle del Cauca e Huila, que tradicionalmente exportam o café através de Buenaventura.

Ficando atrás apenas do Brasil e do Vietname, a Colômbia é o terceiro maior produtor de café do mundo. Para ter uma pequena noção, só em 2025, o país exportou 13,1 milhões de sacas, segundo dados da Federação Nacional de Cafeicultores. Segundo dados do Eurostat, cerca de 6% do café que circula no mercado europeu é colombiano.

Em julho, a Organização Internacional do Café (ICO) revelou que o preço mundial do café caiu 2,8% em junho em relação a maio e situou-se “no nível mais baixo em quase dois anos”. Por tipos de café, os preços dos suaves colombianos aumentaram em junho 0,4% e o do café robusta da Colômbia cresceu uma média de 1,7%.

O sismo, de magnitude 7,4 na escala Richter, segundo o Serviço Geológico da Colômbia (SGC), atingiu a região na segunda-feira, com epicentro em San José del Palmar, no departamento de Chocó, provocando pelo menos 240 mortos, de acordo com as autoridades.