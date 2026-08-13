Bruxelas afirma que abastecimento energético se mantém estável apesar de secas e ondas de calor

A Comissão Europeia afirmou que o abastecimento energético da Europa “se mantém estável”, apesar de estar a ser “obviamente afetado” pelas secas e ondas de calor que estão a ocorrer no continente.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Em conferência de imprensa em Bruxelas, a porta-voz da Comissão Europeia Eva Hrncirova referiu que o executivo tem estado atento e a monitorizar a situação energética da União Europeia (UE), mas frisou que, por enquanto, se “mantém estável”.

“A situação está a ser obviamente afetada pelas secas e ondas de calor — tendo em conta que a geração de eletricidade está a ser reduzida em alguns países da UE devido aos baixos níveis de água -, mas, no geral, a situação está estável“, reforçou, salientando que essa foi também a conclusão do Grupo de Coordenação da Eletricidade da UE, que junta Estados-membros e especialistas e que se reuniu esta terça-feira.

Esta garantia foi deixada no dia em que a Roménia iniciou os procedimentos para desligar totalmente a sua central nuclear de Cernavoda, devido à descida do nível de água do rio Danúbio.

Esta será a primeira paralisação completa da central nuclear que fornece um quinto da produção total de eletricidade do país.

As autoridades romenas apelaram ao “consumo responsável” de energia, que deverá ser garantida por fontes alternativas e importações, segundo a Agência France-Press (AFP).

A Hungria já tinha sido também forçada a desligar, pela primeira vez, um reator refrigerado pelo Danúbio, tendo as autoridades da Bulgária alertado esta quarta-feira que a central nuclear búlgara de Kozloduy está em risco de reduzir a produção ou mesmo de a paralisar devido ao baixo caudal do rio.

A seca no Danúbio, que atravessa vários países da Europa de leste e central, é já considerada uma das piores registadas, com o rio a atingir os níveis mais baixos de sempre na Hungria e na Roménia.

O leito exposto do rio revelou descobertas históricas, incluindo na semana passada os ossos de um mamute pré-histórico na Bulgária.