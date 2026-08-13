Bundesbank inicia procura por nova sede em Frankfurt
Banco central quer um imóvel no modelo "chave na mão", seja novo ou totalmente renovado, que inclua "um terreno localizado dentro da cidade de Frankfurt" para acomodar 2.500 pessoas.
O banco central alemão lançou um concurso público de âmbito europeu para encontrar uma nova sede em Frankfurt, após abandonar um projeto de reforma do seu edifício histórico.
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A instituição procura um imóvel no modelo “chave na mão”, seja novo ou totalmente renovado, que inclua “um terreno localizado dentro da cidade de Frankfurt“, informou o banco em comunicado de imprensa.
“Ao adquirir uma nova sede, estamos a criar uma solução económica, moderna e sustentável para as nossas instalações principais”, afirmou Stephan Bredt, diretor de Operações do Bundesbank.
As futuras instalações deverão acomodar aproximadamente 2.500 postos de trabalho, além de 15.000 metros quadrados de espaço dedicado a funções técnicas específicas.
O Bundesbank pretende adjudicar o contrato até o final de 2027.
Essa decisão ocorre poucos meses após o anúncio, feito em março, de que o banco abandonaria a sua sede histórica, um imponente edifício de arquitetura brutalista construído em 1972 no noroeste de Frankfurt.
Inicialmente, o banco central alemão planeava renovar o edifício tombado e acrescentar várias novas estruturas para criar um campus moderno. No entanto, viu-se obrigado a cancelar o projeto devido à subida dos custos.
No ano passado, o Tribunal de Contas da Alemanha estimou o custo total da obra em 4,6 mil milhões de euros, ou mais de um milhão de euros por posto de trabalho.
Uma análise de custo-benefício concluiu que a mudança de instalações seria significativamente menos dispendiosa, segundo o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel.
As reservas de ouro armazenadas nos subsolos do local atual, bem como o museu da moeda, permanecerão onde estão.
Dentro de alguns anos, o local ganhará uma nova vida ao abrigar a Escola Europeia de Frankfurt, frequentada principalmente por filhos de funcionários do Banco Central Europeu.
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Bundesbank inicia procura por nova sede em Frankfurt
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