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Concorrência adota decisão de inaplicabilidade à compra da Mocoffee pela Delta

  • Lusa
  • 9:54

A Autoridade da Concorrência justificou esta decisão com o facto de a operação em causa não estar abrangida pela obrigação de notificação prévia.

A Autoridade da Concorrência (AdC) adotou uma decisão de inaplicabilidade em relação à compra da Mocoffee pela Delta, uma vez que esta não se encontra abrangida pela obrigação de notificação prévia, informou o regulador.

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O Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência “delibera adotar uma decisão de inaplicabilidade” à operação notificada, adiantou, em comunicado.

A AdC justificou esta decisão com o facto de a operação em causa não estar abrangida pela obrigação de notificação prévia.

Em 01 de julho, a AdC foi notificada sobre a operação de concentração que consistia “na aquisição, pela Delta Cafés – Sociedade Gestora De Participações Sociais, S.A. (‘Delta’ ou ‘Notificante’), do controlo exclusivo da Mocoffee Europe, S.A. (‘Mocoffee’ ou ‘Adquirida’)”.

A Delta encabeça o Grupo Nabeiro, ativo no setor do café em Portugal, designadamente na torrefação e comercialização de café, nas cápsulas do sistema Delta Q e nas máquinas de café associadas a esse sistema.

Já a Mocoffee é uma sociedade portuguesa com sede na Azambuja, cuja atividade se centra no fabrico de cápsulas de café em regime de ‘private label’ (por encomenda de terceiros, para serem comercializadas sob a marca destes), compatíveis com o sistema Nespresso.

A Mocoffee não dispõe de qualquer marca própria, nem vende diretamente ao consumidor final, atuando estritamente num plano ‘business-to-business’ (B2B).

A faturação do grupo Nabeiro-Delta Cafés subiu 12% no ano passado, face a 2024, para 650 milhões de euros.

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