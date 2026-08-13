Concorrência autoriza compra da FBO Motors Sports pela FXRS Motor

A Autoridade da Concorrência (AdC) não se opõe à compra da FBO Motors Sports pela FXRS Motor, considerando que a operação “não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional”.

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Numa nota publicada no seu ‘site’, a AdC indicou que deliberou “adotar uma decisão de não oposição”, uma vez que “a operação de concentração notificada não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional”.

“A operação de concentração consiste na aquisição, pela FXRS Motor, S.A., sociedade-veículo, controlada pela XRS Holding SGPS, S.A. (‘XRS’), do controlo sobre o Estabelecimento Comercial da FBO Motors Sports — Comércio e Reparação de Automóveis, Lda. (‘Estabelecimento Comercial’)”, lê-se na ficha do processo.

A XRS integra o Grupo XRS, que desenvolve atividades de comercialização, importação, aluguer, manutenção e reparação de veículos automóveis e de comercialização de peças e acessórios das marcas Porsche e Bentley, bem como de mediação de seguros. O Grupo XRS dispõe de estabelecimentos no Porto, em Braga e em Aveiro.

Já a FBO dedica-se à comercialização de automóveis ligeiros novos e usados da marca Ferrari e de peças e acessórios para os mesmos, bem como na prestação de serviços de reparação e manutenção automóvel, em Lisboa e na região do Porto.