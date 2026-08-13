Euribor sobe a três meses para novo máximo desde março de 2025

A Euribor subiu esta quinta-feira a três meses para um segundo máximo consecutivo desde março de 2025, enquanto estas taxas que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa desceram nos prazos a seis e 12 meses em relação a quarta-feira.

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A taxa Euribor a seis meses baixou para 2,653% , menos 0,005 pontos que na quarta-feira.

, menos 0,005 pontos que na quarta-feira. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também recuou para 2,943% , menos 0,014 pontos que na sessão anterior.

, menos 0,014 pontos que na sessão anterior. Em sentido contrário, a Euribor a três meses subiu para 2,511%, mais 0,006 pontos que na quarta-feira e um segundo novo máximo consecutivo desde março de 2025.

Em julho, a média mensal da Euribor subiu, de novo, a três, a seis e a 12 meses, mas com menos intensidade do que em junho e mais acentuadamente no prazo mais curto.

A média mensal da Euribor em julho subiu 0,086 pontos para 2,425% a três meses e 0,051 pontos percentuais para 2,647% a seis meses.

Já a 12 meses, depois de ter baixado em junho, a média mensal da Euribor avançou 0,057 pontos para 2,855%.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve em 23 de julho as três taxas diretoras, como antecipado pelo mercado, que agora prevê uma subida em setembro.

Na anterior reunião de política monetária em 11 de junho, o BCE subiu, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 09 e 10 de setembro, em Berlim.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.