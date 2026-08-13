Família de Trump entra na NBA após revés na FIFA

O negócio mais elevado da história do desporto acabou de ser fechado, com o ex-CEO da Disney, Bob Iger, e o investidor Josh Kushner, a adquirirem os Los Angeles Lakers por um valor recorde de 12,5 mil milhões de dólares (cerca de 10,4 mil milhões de euros), segundo fontes ouvidas pela ESPN e pela Bloomberg.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O negócio, que ainda carece da aprovação do Conselho de Governadores da NBA, chega apenas 14 meses após o empresário Mark Walter ter comprado a maioria da franquia da NBA por 10 mil milhões de dólares, numa reviravolta que surpreendeu o mundo do desporto e levanta questões sobre a rapidez com que um dos símbolos da NBA muda de mãos.

O valor pago por Iger e Kushner representa um prémio de 25% em pouco mais de um ano e surge poucos dias depois de ser conhecido o controverso plano de private equity envolvendo a FIFA, negócio em que Josh Kushner (irmão mais novo de Jared Kushner, que é casado com Ivanka Trump, filha de Donald Trump) estava envolvido diretamente.

Em julho, a federação internacional de futebol anunciou a criação de uma nova subsidiária comercial, a FIFA Forward Enterprise (FFE), avaliada em cerca de 20 mil milhões de dólares, para vender participações minoritárias a investidores externos, com a Thrive Eternal, braço de investimento lançado pela Thrive Capital de Kushner, a liderar o grupo de investidores.

O projeto, que poderia ter injetado mais de 4 mil milhões de dólares nos cofres da FIFA para financiar programas de desenvolvimento do futebol mundial, foi recebido com imediata rejeição por parte de dirigentes europeus e de outras confederações continentais, que criticaram a entrada de capital privado na gestão comercial do desporto mais popular do planeta.

Com o plano da FIFA praticamente arquivado, a entrada de Kushner e Iger na NBA surge como uma nova frente de investimento desportivo.

A UEFA chegou a ameaçar boicotar competições da FIFA e a investigar o plano, numa pressão que acabou por levar a entidade liderada por Gianni Infantino a recuar na proposta, embora mantendo a porta aberta para futuras consultas sobre a estrutura.

Com o plano da FIFA praticamente arquivado, a entrada de Kushner e Iger na NBA surge como uma nova frente de investimento desportivo, mas também como um teste à forma como o mercado e a opinião pública encaram a crescente onda empresarial do desporto.

Os Lakers entram assim numa nova era, sem LeBron James em campo e com Iger e Kushner na presidência, num desporto onde a fronteira entre investimento e influência política tem sido cada vez mais ténue.

O desfecho do plano FIFA mostrou que nem sempre o dinheiro basta para vencer resistências. A NBA será o próximo teste a essa equação.