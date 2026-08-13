Fiatc Girona inicia os exames médicos dos seus jogadores para a pré-época, com Sergi Martínez ao comando

O Fiatc Girona deu mais um passo em frente na preparação da época 2026-2027 com o exame médico de Sergi Martínez Costa, capitão da equipa, que passou os testes na Clínica Diagonal (Esplugues de Llobregat, Barcelona) do Fiatc Seguros, principal patrocinador do clube.

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Através destas avaliações, os especialistas do centro verificaram o estado ótimo de saúde e condição física do jogador da equipa principal masculina, o que lhe permitirá enfrentar o início dos treinos e a nova época da Liga Endesa com as máximas garantias.

“Trabalhei muito este verão, especialmente na recuperação do tornozelo depois da pequena lesão que sofri no final da época. Enfrentei estes meses com muita vontade de começar e de conhecer as novas adições à equipa. Agora estou a trabalhar individualmente, focando-me em aspetos do jogo aos quais não podemos dedicar tanto tempo durante a época. Estou mesmo ansioso por poder transferir todo o trabalho que fiz este verão para a pista”, disse Sergi Martínez assim que a análise terminou.

Os testes realizados com o apoio da Fiatc, principal parceira da equipa, fazem parte da aliança entre a companhia de seguros e o clube, cuja primeira equipa masculina tem sido nomeada desde julho.

Assim, a companhia de seguros reforça o seu compromisso com a equipa do Girona, disponibilizando a experiência e o conhecimento dos profissionais da Clínica Diagonal para garantir o acompanhamento e garantir a saúde dos seus jogadores ao longo da época.

Após a conclusão das revisões, os jogadores estão prontos para integrar a dinâmica da equipa, que começará a pré-época nos próximos dias sob a direção do seu treinador, Moncho Fernández, e com a chegada de novos membros, como Mac McClung, Aljaž Kunc, David N’Guessan, Isaac Vázquez, Andrzej Pluta e Stanley Whittaker.