Investidores da Anthropic apostam em avaliação de 2 biliões de dólares em IPO recorde

Os investidores da Anthropic esperam que a tecnológica norte-americana entre em bolsa com uma avaliação de, pelo menos, dois biliões de dólares em outubro, noticia o Financial Times. Este valor faria a startup de inteligência artificial (IA) ultrapassar o valor de mercado da SpaceX, de Elon Musk, e tornaria a criadora do Claude a empresa com a maior oferta pública inicial (IPO – Initial Public Offering) de sempre.

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Uma cotação a esse nível poderia gerar ganhos de milhares de milhões de dólares para os primeiros investidores da Anthropic, fundada há apenas cinco anos, mas também seria um teste para os mercados financeiros, cada vez mais cautelosos perante o boom da IA.

Segundo os investidores, a procura em expansão pelos modelos e ferramentas avançadas de IA do laboratório justifica as suas elevadas expectativas, esperando que as receitas anuais da criadora do Claude se situem entre 100 mil milhões e 120 mil milhões de dólares até ao final do ano — utilizando o método de cálculo preferido pela startup, que extrapola as vendas anuais a partir do desempenho recente —, o que representa um aumento de mais de 10 vezes ao longo de 2026.

“Se a Anthropic estiver a crescer 800% ao ano, seria de esperar que, na estimativa mais baixa, as suas ações fossem negociadas a 30 vezes [a receita]”, afirmou um investidor do grupo em declarações ao jornal britânico. “Isso torná-la-ia uma empresa de 3 biliões de dólares”, apontou.

A Anthropic não tem nenhuma equivalente nos EUA cotada em bolsa que sirva de referência para a sua avaliação. No entanto, empresas consideradas beneficiárias da IA, como o grupo de inteligência de dados Palantir e a empresa de nuvem Nebius, têm sido negociadas este ano a cerca de 55 vezes as suas receitas.

Vários investidores afirmaram que os executivos séniores da Anthropic ainda não tinham definido a meta de avaliação para a entrada em bolsa, mesmo em conversas privadas. No entanto, os investidores criaram os seus próprios modelos financeiros.

As projeções otimistas dos investidores surgem apesar dos desafios crescentes, incluindo a concorrência cada vez maior por parte de rivais chineses, a pressão para a regulamentação da IA e um conflito latente com a Administração de Donald Trump.