LaLiga EA Sports é a primeira competição nacional de futebol a implementar a tecnologia Connected Ball em todos os seus jogos

Em agosto, a LaLiga tornar-se-á a primeira competição nacional profissional de futebol no mundo a implementar tecnologia de bola conectada em grande escala, implementando-a em todos os jogos da LaLiga EA Sports.

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Como noticiado pela La Liga, o projeto reforça também o seu compromisso em continuar a evoluir na experiência audiovisual e na forma como adeptos, emissoras e plataformas digitais consomem futebol.

A iniciativa resulta de uma estreita colaboração entre a LaLiga, o Comité Técnico de Árbitros (CTA), PUMA e Kinexon, e combina desempenho futebolístico de elite, tecnologia desportiva avançada e um quadro operacional abrangente concebido para apoiar decisões de arbitragem, reforçar a transparência da competição e melhorar a experiência audiovisual dos adeptos. A implementação da Bola Conectada permitirá também a criação do xBALL, a nova camada oficial de dados da LaLiga que servirá de base para futuras inovações audiovisuais, digitais e de análise de jogos.

A tecnologia estará disponível para todos os jogos da EA Sports da LaLiga a partir da primeira jornada da época 2026/27, em agosto, e será acompanhada por um extenso programa de treino para árbitros e oficiais do VAR, liderado pela CTA, garantindo uma aplicação consistente da informação e ajudando a tomar decisões objetivas. em todos os estádios e ambientes de jogo.

O núcleo do sistema é um sensor de radiofrequência desenvolvido pela Kinexob e integrado na bola oficial PUMA. O sensor transmite contínua e com precisão informação em tempo real sobre a posição da bola e o momento exato de cada contacto. A informação gerada pelo sensor é captada através de uma rede de cerca de doze antenas instaladas em cada estádio e está integrada no vasto ecossistema tecnológico que a LaLiga tem para a competição.

A LaLiga sublinhou que o sensor não altera o comportamento, desempenho ou características de jogo da bola da PUMA, que tem trabalhado em estreita colaboração com a Kinexon para garantir que a integração da tecnologia cumpre os mais elevados padrões de desempenho do futebol de elite, preservando ao mesmo tempo a integridade do jogo.

“Testes extensivos de validação e testes às cegas realizados nos jogadores confirmaram que não há diferença discernível entre uma bola de jogo padrão e uma equipada com sensores em termos de toque, trajetória, peso, equilíbrio ou experiência geral de jogo”, afirmou.

DADOS OBJETIVOS

Ao identificar com precisão o momento exato do contacto entre o jogador e a bola, o sistema reduz significativamente a incerteza em situações em que alguns milissegundos podem fazer uma diferença decisiva. Assim, ajuda a objetificar decisões em incidentes relacionados com decisões de fora de jogo, mãos, desvios e toques, cantos, situações de duplo toque e todas aquelas ações em que é relevante confirmar o momento exato do contacto.

MAIOR TRANSPARÊNCIA E EXPERIÊNCIA

Um dos elementos mais visíveis do sistema é o sinal de ‘batimento cardíaco’ gerado pelo sensor localizado dentro da bola. Este sinal identifica o momento exato em que a bola está em contacto, adicionando um nível extra de transparência e eliminando a incerteza na seleção de frames na análise de offside. O ‘batimento cardíaco’ também será integrado na transmissão, juntamente com gráficos e visualizações específicas concebidos para traduzir os dados da tecnologia Connected Ball e dos processos de tomada de decisão numa experiência mais compreensível, transparente e envolvente para os espectadores.

A tecnologia também fornecerá aos comentadores e operadores de media uma fonte adicional de informação, ajudando a explicar jogadas-chave de forma mais clara e precisa durante a transmissão em direto. Além disso, é criado o xBALL, uma nova camada oficial de dados de jogos capaz de enriquecer transmissões, experiências digitais e envolvimento dos adeptos. Estes dados permitem mostrar a velocidade exata dos lançamentos, o efeito aplicado à bola ou a trajetória de certas ações-chave durante as transmissões. Isto será compatível com o sinal internacional de transmissão da LaLiga, produtos digitais e futuras experiências de ‘segundo ecrã’, sendo progressivamente incorporado nos primeiros dias.

PROTOCOLO OPERACIONAL

Para garantir a consistência entre os locais, foi desenvolvido um protocolo de implementação abrangente que regula a preparação, verificação, custódia e gestão das bolas de jogo ligadas, que será aplicado em todos os estádios da EA Sports da LaLiga e está em linha com as novas regras que começam a ser adotadas pelas principais competições internacionais de futebol.

Antes de cada jogo, cada bola é identificada, carregada, verificada e validada através de um processo operacional dedicado concebido para garantir a máxima fiabilidade desde o pontapé inicial até ao apito final.

As bolas ligadas são reservadas exclusivamente para uso em jogos oficiais e não são usadas durante aquecimentos ou sessões de treino, garantindo a integridade do sistema e a qualidade do sinal. Cada jogo terá 14 bolas ligadas: uma bola em jogo, outra na posse do quarto árbitro e doze bolas distribuídas em posições fixas pelo campo de jogo como parte do sistema ‘multibola’. O protocolo também define responsabilidades para a gestão da bola, verificação de sinais, testes de conectividade e gestão de incidentes, garantindo uma estrutura operacional consistente ao longo da competição.

No geral, o projeto é mais um passo no compromisso da LaLiga em melhorar o futebol através da inovação, preservando ao mesmo tempo a essência do jogo. Após a sua implementação na LaLiga EA Sports, espera-se que a tecnologia também seja introduzida na LaLiga Hypermotion a partir da época 2027/28.

Como noticiado pela La Liga, o projeto reforça também o seu compromisso em continuar a evoluir na experiência audiovisual e na forma como adeptos, emissoras e plataformas digitais consomem futebol.

A iniciativa resulta de uma estreita colaboração entre a LaLiga, o Comité Técnico de Árbitros (CTA), PUMA e Kinexon, e combina desempenho futebolístico de elite, tecnologia desportiva avançada e um quadro operacional abrangente concebido para apoiar decisões de arbitragem, reforçar a transparência da competição e melhorar a experiência audiovisual dos adeptos. A implementação da Bola Conectada permitirá também a criação do xBALL, a nova camada oficial de dados da LaLiga que servirá de base para futuras inovações audiovisuais, digitais e de análise de jogos.

A tecnologia estará disponível para todos os jogos da EA Sports da LaLiga a partir da primeira jornada da época 2026/27, em agosto, e será acompanhada por um extenso programa de treino para árbitros e oficiais do VAR, liderado pela CTA, garantindo uma aplicação consistente da informação e ajudando a tomar decisões objetivas. em todos os estádios e ambientes de jogo.

O núcleo do sistema é um sensor de radiofrequência desenvolvido pela Kinexob e integrado na bola oficial PUMA. O sensor transmite contínua e com precisão informação em tempo real sobre a posição da bola e o momento exato de cada contacto. A informação gerada pelo sensor é captada através de uma rede de cerca de doze antenas instaladas em cada estádio e está integrada no vasto ecossistema tecnológico que a LaLiga tem para a competição.

A LaLiga sublinhou que o sensor não altera o comportamento, desempenho ou características de jogo da bola da PUMA, que tem trabalhado em estreita colaboração com a Kinexon para garantir que a integração da tecnologia cumpre os mais elevados padrões de desempenho do futebol de elite, preservando ao mesmo tempo a integridade do jogo.

“Testes extensivos de validação e testes às cegas realizados nos jogadores confirmaram que não há diferença discernível entre uma bola de jogo padrão e uma equipada com sensores em termos de toque, trajetória, peso, equilíbrio ou experiência geral de jogo”, afirmou.