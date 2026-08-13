Ordino Arcalís reuniu mais de 250 pessoas a uma altitude de 2.700 metros por ocasião do eclipse solar

Após o fenómeno único da Montanha Solar, visível a 7 e 8 de agosto no Pico de Arcalís, a estação voltou a olhar para cima ao pôr do sol de ontem, ao pôr do sol por ocasião do eclipse solar, que pôde ser visto parcialmente de Andorra. “Dois eventos excecionais em menos de uma semana que também coincidiram com as Perseidas, uma das chuvas de meteoros mais aguardadas do ano, reforçando a ligação do Ordino Arcalís com a descoberta e observação de fenómenos naturais num ambiente privilegiado de alta montanha”, explicaram os responsáveis.

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Os participantes acederam à área com o telecadeira de Creussans e, acompanhados por guias de montanha, GMG e um guia de interpretação do Miradouro Solar de Tristaina, e equipados com óculos aprovados para observação solar, partilharam uma tarde marcada pela expectativa diante de um dos eventos astronómicos do ano.

A presença de nuvens condicionou a visibilidade, mas isso não impediu que o Miradouro Solar se tornasse um ponto de encontro excecional para experienciar o eclipse e a partir de um dos locais mais emblemáticos de Ordino Arcalís.

A partir de Andorra, o eclipse foi parcial, embora de “magnitude extraordinária”. Por volta das 20h27 chegou o momento culminante, com cerca de 99% do disco solar escondido pela Lua. Apesar da nuvens, a atmosfera no Miradouro Solar de Tristaina foi marcada pela expectativa dos participantes, que partilharam esta experiência única num cenário de alta montanha especialmente ligado à observação do Sol.

O dia continuou com a abertura excecional da La Borda de la Coma, que ofereceu um jantar especial para os participantes que quisessem prolongar a noite nas montanhas. Um dia dedicado à astronomia que ainda reservava um último espetáculo durante a manhã cedo, coincidindo com a máxima atividade das Perseidas.

O eclipse ocorreu apenas alguns dias após o fenómeno da Montanha Solar, que nos dias 7 e 8 de agosto ocorreu novamente no Pico de Arcalís. Por volta das 7h37, os primeiros raios de sol passaram pelo característico buraco natural da montanha durante aproximadamente três minutos, num alinhamento que ocorre todos os verões e que se tornou uma das singularidades naturais de Ordino Arcalís.

A sequência astronómica foi mais longe. A noite do eclipse e as primeiras horas desta quinta-feira coincidiram com a atividade máxima das Perseidas, a popular chuva de meteoros que cruza o céu todos os meses de agosto. Em 2026, além disso, a coincidência com a lua nova proporcionou condições especialmente favoráveis para a sua observação em locais longe da poluição luminosa. O início da observação ocorreu às 23:00 de quarta-feira, embora o pico da chuva de meteoros tenha ocorrido entre as 4:00 e as 6:00 da manhã de 13 de agosto.

“A sucessão da Montanha Solar, do eclipse e das Perseidas tornaram este início de agosto uma oportunidade excecional para observar o céu a partir de Ordino Arcalís. A altitude e o ambiente natural da estância oferecem um cenário privilegiado para abordar estes fenómenos e complementam a oferta habitual da montanha com experiências que ligam natureza, astronomia e território”.