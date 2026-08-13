Sobe para 273 número de mortos em sismo na Colômbia

O número de mortos no sismo que abalou na segunda-feira a Colômbia subiu para 273, e o número de feridos para 3.824, indicou esta quinta-feira o diretor da Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD).

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Segundo o responsável, David Santiago Tamayo, o terramoto, com magnitude de 7,4 na escala de Richter e epicentro em San José del Palmar, no departamento de Chocó, situado na região do Pacífico, fez também 377 desaparecidos, afetou 40.753 famílias, destruiu 12.584 habitações e causou danos em 74.873.

O anterior balanço oficial dava conta de 265 mortos e 3.494 feridos.

No total, 403 municípios, pertencentes a 14 dos 32 departamentos colombianos, sofreram de alguma forma os efeitos do sismo, embora os maiores danos e o maior número de vítimas se concentrem no centro e no sudoeste do país.

O presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declarou também na quarta-feira o estado de emergência económica para lidar com a crise provocada pelo terramoto. “Decidi invocar a emergência económica, mecanismo previsto na Constituição, para poder enfrentar esta crise adequadamente”, frisou.

O Abelardo de la Espriella explicou que a medida permitirá a criação de um “fundo milagroso” destinado a canalizar recursos “para a reconstrução de hospitais, escolas, edifícios, estradas e aeroportos” afetados pelo sismo.

O presidente detalhou que o governo, juntamente com a sua equipa económica, está a organizar medidas de ajuda de emergência às famílias afetadas, incluindo o pagamento de contas de serviços públicos, subsídios de renda para os que perderam as suas casas, isenção de impostos e auxílio financeiro, além de ajuda económica às famílias mais vulneráveis e mecanismos de apoio a comerciantes e pequenos empresários afetados.

“O impacto é enorme e exige grande determinação e vontade política do governo”, apontou De la Espriella, acrescentando que a tragédia ocorre numa altura de “crise orçamental” para a Colômbia.

O sismo, de magnitude 7,4 na escala de Richter, segundo o Serviço Geológico da Colômbia, teve o seu epicentro perto de San José del Palmar, em Chocó, uma das províncias mais pobres do país.

(Notícia atualizada às 19h12 com atualização do número de mortos e desaparecidos)