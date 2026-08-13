Quase todo o interior do país e Algarve em perigo máximo ou muito elevado de incêndio

Quase todo o interior do país e o Algarve estão esta quinta-feira em perigo máximo ou muito elevado de incêndio, num dia em que está prevista uma subida da temperatura na região algarvia e da intensidade do vento.

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O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje em perigo máximo de incêndio cerca de 70 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.

Em perigo muito elevado estão cerca de uma centena de concelhos nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre, Beja e Faro.

Já em perigo elevado estão mais de 40 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Setúbal, Portalegre, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para esta quinta-feira uma subida da temperatura no Algarve e o aumento da intensidade do vento durante a tarde. A cidade mais quente vai ser Évora, com 39 graus, Lisboa vai chegar aos 32 graus, Faro aos 32 e o Porto fica-se pelos 25 graus.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 17 graus (Braga e Viana do Castelo) e os 21 graus (Faro).