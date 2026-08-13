Randstad Portugal tem nova ‘managing director’. Carla Rebelo assume liderança da consultora

A Randstad Portugal tem uma nova managing director. Com mais de três décadas de experiência em consultoria de recursos humanos e gestão financeira, Carla Rebelo sucede a Raul Neto e assume a liderança das operações nacionais da Randstad, com o objetivo de modernizar os processos de talento e responder à evolução do mercado.

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“Assumir a liderança da Randstad Portugal é uma oportunidade entusiasmante. Continuaremos a impulsionar soluções ágeis de recrutamento permanente, trabalho flexível, formação e consultoria especializada aos nossos clientes. A minha prioridade é clara: acelerar ainda mais a inovação, consolidar a liderança de mercado e garantir que as pessoas permanecem sempre no centro de tudo o que fazemos“, sublinha a nova responsável, numa nota enviada às redações.

O percurso profissional de Carla Rebelo iniciou-se na área financeira, entre 1991 e 2007, período que passou na Nestlé Waters como chief accountant, assumindo posteriormente funções como finance manager na AkzoNobel e chief financial officer na Deloitte e na própria Randstad Portugal.

“Entre 2007 e 2015, a sua carreira expandiu-se para a governação global e gestão executiva ao integrar a sede global do Grupo Randstad, em Amesterdão, como head of global business audit e senior group controller. A este desafio, seguiram-se quatro anos no Brasil a liderar as operações da Kelly Services e da Hays como country manager e managing director“, descreve a consultora de recursos humanos.

Entre 2015 e 2026, Carla Rebelo regressou a Portugal como managing director do Adecco Group durante seis anos, “antes de rumar à Suíça para assumir os cargos de global head of permanent recruitmente e global finance director“. “Agora, regressa à Randstad para assumir a liderança da Randstad Portugal como managing director“, é salientado em comunicado.

A nível académico, Carla Rebelo é doutorada em Gestão pela Universidade de Évora e licenciada em Contabilidade e Controlo Financeiro pelo ISCAL. Conta ainda com diversas especializações executivas, incluindo em Neurociência e Comportamento, e certificações de topo, tais como Lean Six Sigma Black Belt e International Certified Coach.