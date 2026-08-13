Remuneração média dos CEO do S&P 500 dispara para 340,1 milhões à boleia de Musk

A remuneração média dos CEO das empresas do S&P 500 atingiu os 340,1 milhões de dólares (cerca de 295 milhões de euros) em 2025, um aumento de 1.700%. Elon Musk obteve uma remuneração de 158,3 mil milhões de dólares (cerca de 137 mil milhões em euros) na Tesla em 2025 — um valor calculado com base no fair value à data de atribuição das Restricted Stock concedidas nesse ano — o que inflacionou a média. O pacote remuneratório de Musk foi 14 vezes superior à soma da remuneração de todos os outros CEO do S&P 500 combinados.

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Os dados foram revelados pela principal central sindical dos Estados Unidos, a Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais (AFL-CIO, na sigla em inglês), que começou a rastrear os números nos anos 90.

Sem contar com o CEO da Tesla e da SpaceX, a remuneração média dos CEO foi de 22,8 milhões de dólares (19,7 milhões de euros) em 2025, um aumento de 21% e o maior valor de sempre. O CEO passou a ganhar, em média, 312 vezes mais do que a remuneração mediana dos trabalhadores da sua própria empresa — acima das 285 vezes mais registadas em 2024. Se incluirmos Elon Musk na equação, o rácio dispara para os 5.387 vezes mais.

“Quando falamos com os nossos membros, eles estão furiosos com o que lhes está a acontecer e sentem que deviam ser mais ruidosos na chamada de atenção para a desigualdade”, afirmou Fred Redmond, secretário-tesoureiro da AFL-CIO, em entrevista à Reuters. O responsável destacou que a adesão aos sindicatos nos EUA atingiu o nível mais alto dos últimos 16 anos.

Analisando a estrutura da remuneração média de um CEO — incluindo Musk –, ela é composta por:

Salário — 1,24 milhões de dólares (cerca de 1,08 milhões de euros)

— 1,24 milhões de dólares (cerca de 1,08 milhões de euros) Bónus — 4,03 milhões de dólares (3,49 milhões de euros)

— 4,03 milhões de dólares (3,49 milhões de euros) Incentivos não-acionistas — 3,21 milhões de dólares (2,78 milhões de euros)

— 3,21 milhões de dólares (2,78 milhões de euros) Restricted Stock — 332 milhões de dólares (288 milhões de euros)

— 332 milhões de dólares (288 milhões de euros) Stock options — 2,31 milhões de dólares (2 milhões de euros)

— 2,31 milhões de dólares (2 milhões de euros) Planos de reforma — 1,10 milhões de dólares (954 mil euros)

— 1,10 milhões de dólares (954 mil euros) Outros — 1,09 milhões de dólares (946 mil euros)

Por setor, as maiores disparidades registam-se na “manufatura”, onde o CEO ganha 11.139 vezes mais que o trabalhador (valor inflacionado por Musk) e nas “artes, entretenimento e recreação“, com 1.057 vezes mais. Em sentido inverso estão as “indústrias extrativas, pedreiras e extração de petróleo e gás” — 116 vezes mais — e os “serviços de utilidade pública” — 105 vezes mais.

O rendimento de Donald Trump

O relatório analisou ainda a remuneração do atual Presidente dos EUA, Donald Trump. De acordo com as declarações financeiras federais, Trump declarou 2,2 mil milhões de dólares (1,91 mil milhões de euros) em rendimentos em 2025 após regressar à Casa Branca para um segundo mandato. O valor representa um aumento de quase 254% em relação ao que recebeu em 2024. “O trabalhador mediano dos EUA teria de trabalhar 43.154 anos para ganhar o que Trump recebeu em 2025”, destaca a AFL-CIO.

“Isto é um favorecimento político como nunca vimos no nosso tempo de vida, mas conta apenas parte da história de como os CEO e a administração Trump viciaram a nossa economia para enriquecerem à custa das pessoas que trabalham”, criticou o responsável sindical ao The Guardian.

Um porta-voz da Casa Branca, em declarações escritas ao jornal britânico, afirmou que “como o Presidente Trump referiu, possui muitos ativos porque era um empresário de enorme sucesso antes de se tornar presidente, razão pela qual foi eleito para o cargo em primeiro lugar”.

“Todos os ativos do Presidente estão salvaguardados em contas totalmente discricionárias, geridas por instituições financeiras terceiras e independentes. Não existem conflitos de interesses”, acrescentou ainda.