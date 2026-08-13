Mercado Ibérico

Setor europeu das telecomunicações defende que a concorrência sustentável requer equilíbrio entre preços, investimento e inovação

  • Servimedia
  • 7:23

Exige uma abordagem de concorrência que tenha em conta não só os preços ao consumidor, mas também a capacidade de investimento e o desenvolvimento tecnológico a longo prazo.

Explicam que o modelo competitivo europeu tem tradicionalmente dado prioridade à redução de preços, o que favoreceu a acessibilidade dos serviços, mas limitou a rentabilidade do setor e a sua capacidade de financiar novas infraestruturas digitais. Esta situação contribuiu para um ritmo de investimento mais baixo em comparação com outras regiões.

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Neste contexto, as empresas do setor defendem que a sustentabilidade competitiva envolve equilibrar as metas de preço com a necessidade de gerar retornos suficientes para continuar a implementar redes avançadas e a desenvolver tecnologias-chave como o 5G, a cloud, a inteligência artificial e a cibersegurança.

Numa declaração conjunta, a Orange e a Deutsche Telekom argumentaram que atingir um “tamanho crítico” é uma condição necessária para impulsionar o crescimento, a competitividade e o investimento tecnológico. No mesmo sentido, o presidente da Telefónica, Marc Murtra, defendeu mais do que uma vez que a Europa está numa “era de escala” e que, se quer desenvolver a sua própria tecnologia e competir com os Estados Unidos e a China, precisa de construir essa escala industrial e tecnológica.

O debate surge numa altura em que associações industriais europeias e a própria Comissão Europeia reconhecem que a fragmentação do mercado limita a capacidade dos operadores de investir e inovar. O setor acredita que avançar para um modelo mais equilibrado fortaleceria a competitividade global das empresas europeias.

Neste cenário, a revisão do quadro regulatório é considerada um elemento-chave para garantir um ambiente onde a concorrência, a inovação e o investimento possam desenvolver-se de forma sustentável, garantindo o crescimento do ecossistema digital europeu nos próximos anos.

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