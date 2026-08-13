Tekever inicia ronda que faz voar avaliação da unicórnio para 5,5 mil milhões

A Tekever está a tentar levantar 500 milhões de euros junto dos investidores, o que a concretizar-se fará voar a avaliação da unicórnio nacional para 5,5 mil milhões de euros, avança a Bloomberg.

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A empresa liderada por Ricardo Mendes estará em negociações com atuais e novos investidores para levantar capital, com o objetivo de obter maior músculo financeiro para avançar com a expansão da empresa e fechar aquisições, segundo a agência noticiosa com base em fontes familiarizadas com o tema.

A fechar com sucesso, essa injeção de capital elevaria a avaliação da companhia para quase cinco vezes mais. Ou seja, depois de atingir estatuto de unicórnio em maio do ano passado, com uma avaliação de 1,2 mil milhões de euros, a empresa com este novo apport de capital voaria para uma avaliação de 5,5 mil milhões.

Contactada pelo ECO/eRadar a empresa não comenta.

Empresa em expansão

Com a Europa a fazer fortes investimentos no setor de defesa, a fabricante de drones nacional tem vindo a expandir a sua operação para vários mercados, com planos de investimentos em curso em mercados como o Reino Unido ou França.

No Reino Unido, logo em maio do ano passado, a companhia a anunciou um plano de investimento de mais de 400 milhões de euros a cinco anos, com a criação de mil postos de trabalho neste mercado, tendo desde então anunciado a compra do Aeroporto de West Wales para formar um hub de testes e avaliação de sistemas não tripulados e, mais tarde, a abertura da unidade de produção em Swindon, que deverá estar operacional no final do ano. Neste mercado, já este ano, em maio, anunciou a abertura de um novo hub em Bristol, com capacidade para até 150 pessoas.

O Reino Unido é, aliás, um dos principais clientes da empresa. Tendo, em julho, o ministério da Defesa britânico anunciado planos de comprar 400 milhões de libras em drones AR5 da Tekever na próxima década, no âmbito do projeto Corvus. Drones que serão produzidos na unidade em Swindon.

A empresa é ainda uma das quatro finalistas do projeto projeto NYX para ‘alas de drones’ para helicópteros Apache. Além da Tekever, o projeto, que tem um orçamento global de dez milhões de libras (cerca de 11,5 milhões de euros), conta com a Anduril Industries, a BAE Systems e a Thales, entre os finalistas.

Em França, a empresa tem vindo igualmente a reforçar a sua capacidade, com a abertura da unidade em Cahors. Inicialmente, um plano de investimento de 100 milhões, este ano, em junho, a companhia anunciou que iria duplicar o investimento neste mercado para 200 milhões e 200 postos de trabalho a cinco anos.

Ucrânia e, mais recentemente, Estónia são outros dois mercados onde a empresa está apostada, com a abertura de um hub e um escritório. No país Báltico a companhia poderá, a correr de feição o processo de procurement em curso pelo Estado estónio, fornecer drones às Forças Armadas do país, tal como avançou o ministro da Defesa do país.

Nos Estados Unidos, a companhia também deu este ano passos no sentido de consolidar a sua presença num dos maiores mercados de defesa a nível mundial, com a abertura de um “hub estratégico” na Carolina do Norte.

Com um total de 1.300 pessoas, a maioria em Portugal, a Tekever tem várias unidades no país, tendo, recentemente, instalado em Peniche um centro para treino e teste de voo de drones. A empresa tem igualmente vindo a fechar alguns contratos com a Força Aérea e com a Polícia Marítima para a venda de drones para fins de vigilância marítima.

Área onde a empresa há muito atua. Em 2024, fechou um contrato de cerca de cinco milhões de euros com o Governo espanhol para a entrega, entre 2024 e 2025, de drones para patrulhar fronteiras terrestres e marítimas. E em novembro do ano passado, um contrato no valor de 30 milhões com Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA) para vigiar as águas europeias através de drones. O contrato, válido por dois anos, pode ser prolongado até quatro anos.

Em Portugal, a empresa está ainda ligada ao consórcio que, no âmbito do programa de empréstimo europeu SAFE, vai fornecer drones às Forças Armadas nacionais.

A companhia também tem vindo a crescer por via de aquisições. Recentemente, comprou a startup portuguesa Cloudsweep. O valor da operação não foi divulgado.

Num momento quente de investimento no setor de defesa, com a guerra da Ucrânia a não dar sinais de tréguas, várias empresas do setor têm ido também buscar capital ao mercado. No setor dos drones, em julho, a alemã Quantum Systems, que produz drones de vigilância, levantou 1,2 mil milhões de dólares, com uma avaliação de oito mil milhões de dólares, em julho.

E, nesse mesmo mês, a Helsing, que produz drones de vigilância e de ataque, anunciou uma ronda de financiamento de 1,8 mil milhões de dólares, avalia a empresa em 18 mil milhões de dólares (aproximadamente 15,8 mil milhões de euros).

(Última atualização às 16h15)