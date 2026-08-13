Transporte aéreo cresce 2,5% no primeiro semestre. Reino Unido lidera origem e destino dos voos

O número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 2,5% no primeiro semestre deste ano face ao período homólogo, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

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No total, entre janeiro e junho, os aeroportos portugueses movimentaram 35,341 milhões de passageiros. O aeroporto de Lisboa concentrou 49,4% do total, com 17,4 milhões de passageiros, mais 1,3% face ao mesmo período do ano passado. O aeroporto do Porto foi responsável por 23,9% do movimento, ao receber 8,5 milhões de passageiros, o que representa um crescimento homólogo de 7%.

Já o aeroporto de Faro movimentou 4,8 milhões de passageiros, correspondentes a 13,6% do total, registando uma subida de 3,8% face ao primeiro semestre de 2025.

O Reino Unido continuou a liderar a lista dos principais países de origem e destino dos passageiros nos aeroportos nacionais. França, Espanha e Alemanha mantiveram-se nas posições seguintes, respetivamente. Já a Itália permaneceu como o quinto principal destino dos passageiros, ocupando igualmente a quinta posição enquanto país de origem.

Movimento nos aeroportos abranda ligeiramente em junho

Em junho de 2026, foram registadas 24,2 mil aterragens de aeronaves em voos comerciais nos aeroportos nacionais, que movimentaram 7,1 milhões de passageiros, entre embarques, desembarques e trânsitos diretos, e 21,8 mil toneladas de carga e correio.

Depois de cinco meses consecutivos de máximos históricos no movimento de passageiros, os aeroportos nacionais registaram um ligeiro recuo em junho. Nesse mês, desembarcaram, em média, 118,7 mil passageiros por dia, menos 0,1% face ao mesmo período do ano passado.

Do total de passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais em junho, 82,9% correspondiam a tráfego internacional, o equivalente a cerca de três milhões de passageiros, mais 1% em termos homólogos. A Europa manteve-se como a principal região de origem, concentrando 68,7% dos passageiros (+0,9%), enquanto o continente americano representou 9,8% do total, mantendo-se como a segunda principal origem (+0,9%).

(Artigo atualizado pela última vez às 11h48)