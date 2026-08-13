Turismo de Portugal abre concurso de 3,2 milhões para criatividade em pleno agosto

A conta criativa do Turismo de Portugal está entregue à Dentsu há vários anos. As agências têm 28 dias para responder a briefing estratégico e tático.

O Turismo de Portugal lançou um concurso público internacional de 3,21 milhões de euros para a produção e gestão de conteúdos de comunicação do destino Portugal entre 2026 e 2029. O procedimento resultará num contrato válido por três anos e não foi comunicado previamente ao mercado publicitário, segundo apurou o +M.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Destinado à criatividade das marcas Visit Portugal e Turismo de Portugal, o anúncio foi enviado para publicação no Diário da República a 3 de agosto e arrancou formalmente dois dias depois, a 5 de agosto.

A conta criativa do organismo está entregue à Dentsu Creative desde, pelo menos, 2016, de acordo com os dados do portal Base. No último concurso público do género, lançado em maio de 2023 com um valor base de 2,8 milhões de euros, a agência disputou a conta com a Fuel, Creative Minds, NTT Data Portugal, Havas, Indice ICT & Management e LPM. Na altura, o prazo inicial de 30 dias acabou por ser prorrogado por mais duas semanas.

Para este novo contrato, as agências candidatas têm até às 23h59 de 2 de setembro para submeter as suas propostas, dispondo de um prazo total de 28 dias. A seleção do vencedor dará prioridade à qualidade técnica, que representa 75% da nota final, enquanto o fator preço se fixa nos 25%.

APAP alerta para “mês complicado”



Questionado pelo +M, o presidente da Associação Portuguesa de Agências de Publicidade (APAP), António Roquette, confirma que não tinha conhecimento da abertura do concurso. “O Turismo de Portugal tem uma dimensão, em termos de conta, relativamente grande. A sua estratégia é complexa e, portanto, em agosto… acho que não é preciso dizer muita coisa”, reage o responsável, quando questionado sobre o concurso.

António Roquette sublinha que “agosto é um mês em que as agências, aliás como as empresas, estão mais desfalcadas porque [os trabalhadores] estão de férias, e coincide com a altura em que muitas preparam o mês de outubro”. “Ao contrário do que possa parecer, são meses de enorme volume de trabalho com menos pessoas. Um concurso em pleno mês de agosto é sempre bastante mais complicado, nomeadamente um concurso com essa dimensão e importância”, considera.

Sem conhecimento prévio do caderno de encargos, o presidente da APAP ressalva que só conhecendo o documento em detalhe poderá avaliar “se o que estão a pedir é viável para aquela data”.

Âmbito e requisitos do contrato

O serviço a adjudicar abrange as seguintes vertentes:

Conceção, planeamento, produção criativa e gestão de conteúdos para a comunicação do destino

de conteúdos para a comunicação do destino Captação audiovisual e fotográfica

Edição de vídeo e pós-produção de imagem

de vídeo e de imagem Desenvolvimento e manutenção evolutiva de aplicações para ambiente digital no âmbito das campanhas de promoção

no âmbito das campanhas de promoção Tradução ou adaptação de peças criativas

de peças criativas Produção de material gráfico promocional

Produção de eventos, em território nacional, dirigidos a media e opinion makers

No programa do concurso, ao nível da qualidade técnica, as agências têm de responder a duas situações. No briefing estratégico têm de conceber um projeto de comunicação até 12 meses destinado a mercados internacionais prioritários, “que contribua para afirmar Portugal como um lugar de encontro entre pessoas, valorizando a dimensão humana da experiência turística”. No briefing tático, pretende-se a conceção de um projeto de comunicação até seis meses dirigido aos mercados internacionais prioritários do Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, “que contribua para afirmar Portugal como um destino de Turismo Literário”. As propostas criativas devem ser redigidas na língua inglesa, sem necessidade de tradução.

Os concorrentes devem “declarar expressamente” todas as componentes da proposta técnica e criativa desenvolvidas com recurso a ferramentas de inteligência artificial.

O caderno de encargos prevê que a agência vencedora aloque obrigatoriamente uma equipa de cinco profissionais — gestor de cliente, editor/produtor de vídeo, gestor de redes sociais, designer e copywriter — que “desempenharão as suas funções em regime de exclusividade” nas instalações do Turismo de Portugal.

O documento revela ainda que o Turismo de Portugal pretende afetar à compra de meios, em 2027 e nos dois anos subsequentes, cerca de 10 milhões de euros por ano.

Para formalizar a candidatura, os concorrentes devem apresentar o Documento Europeu Único de Contratação Pública, as propostas técnica e de preço, a declaração de experiência do gestor de projeto – e dos restantes recursos humanos obrigatórios – e a certidão permanente atualizada.

O +M contactou o Turismo de Portugal, que até à publicação deste artigo não respondeu.