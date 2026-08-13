Zelensky apela aos EUA que lhe venda entre 5% e 10% dos mísseis Patriot

O presidente ucraniano apelou aos Estados Unidos para que venda à Ucrânia entre 5% e 10% das suas reservas de mísseis Patriot, face à diminuição da quantidade de intercetores de mísseis balísticos no país.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Este ano temos duas vezes e meia menos intercetores do que em 2025. A Rússia tem o dobro de mísseis balísticos por mês do que antes”, disse Volodýmyr Zelensky em entrevista à CNN.

Zelensky explicou na entrevista que um décimo das reservas atuais dos EUA seria suficiente para impedir todos os ataques de mísseis balísticos russos, mas que 5% seriam suficientes para a Ucrânia passar o Inverno.

“Se os Estados Unidos nos venderem 5%, conseguiremos passar o Inverno e salvar vidas. Se nos venderem 10%, destruiremos todos os mísseis balísticos russos”, explicou.

Segundo a agência EFE, os ataques com mísseis balísticos russos aumentaram nas últimas semanas e atingiram a capital, Kiev, com particular intensidade numa altura em que Moscovo se estará a aproveitar do facto de o ‘stock’ de mísseis intercetores Patriot da Ucrânia se encontrar quase esgotado.

Este ano temos duas vezes e meia menos intercetores do que em 2025. A Rússia tem o dobro de mísseis balísticos por mês do que antes. Se os Estados Unidos nos venderem 5%, conseguiremos passar o Inverno e salvar vidas. Se nos venderem 10%, destruiremos todos os mísseis balísticos russos. Volodymyr Zelensky Presidente da Ucrânia

“Há ataques todas as noites, e quatro ou cinco vezes por mês temos ataques em massa. São noites terríveis”, afirmou o presidente ucraniano.

Na cimeira da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte), na Turquia, no início de julho, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse a Zelensky que concederia à Ucrânia a licença necessária para fabricar os seus próprios mísseis para os sistemas Patriot.

Mais tarde, após uma reunião na Casa Branca, Trump disse que não tinha certeza se permitiria que a Ucrânia fabricasse esses mísseis.

Na entrevista à CNN, Volodymyr Zelensky explicou que, face à aproximação do Inverno, está a desenvolver esforços para tentar obter sistemas antiaéreos capazes de intercetar mísseis balísticos russos.

A guerra dos EUA com o Irão está a provocar escassez de mísseis e a afetar diretamente a Ucrânia, que depende dos EUA para receber mísseis Patriot.

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, está a tentar adquirir o sistema de mísseis Patriot para a Ucrânia, mas, segundo a imprensa alemã, sem sucesso.