Guerra na Europa

Zelensky apela aos EUA que lhe venda entre 5% e 10% dos mísseis Patriot

  • Lusa
  • 10:28

O presidente ucraniano apelou aos Estados Unidos para que venda à Ucrânia entre 5% e 10% das suas reservas de mísseis Patriot, numa altura em que Washington enfrenta escassez dos sistemas antiaéreos.

O presidente ucraniano apelou aos Estados Unidos para que venda à Ucrânia entre 5% e 10% das suas reservas de mísseis Patriot, face à diminuição da quantidade de intercetores de mísseis balísticos no país.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

“Este ano temos duas vezes e meia menos intercetores do que em 2025. A Rússia tem o dobro de mísseis balísticos por mês do que antes”, disse Volodýmyr Zelensky em entrevista à CNN.

Zelensky explicou na entrevista que um décimo das reservas atuais dos EUA seria suficiente para impedir todos os ataques de mísseis balísticos russos, mas que 5% seriam suficientes para a Ucrânia passar o Inverno.

“Se os Estados Unidos nos venderem 5%, conseguiremos passar o Inverno e salvar vidas. Se nos venderem 10%, destruiremos todos os mísseis balísticos russos”, explicou.

Segundo a agência EFE, os ataques com mísseis balísticos russos aumentaram nas últimas semanas e atingiram a capital, Kiev, com particular intensidade numa altura em que Moscovo se estará a aproveitar do facto de o ‘stock’ de mísseis intercetores Patriot da Ucrânia se encontrar quase esgotado.

Este ano temos duas vezes e meia menos intercetores do que em 2025. A Rússia tem o dobro de mísseis balísticos por mês do que antes. Se os Estados Unidos nos venderem 5%, conseguiremos passar o Inverno e salvar vidas. Se nos venderem 10%, destruiremos todos os mísseis balísticos russos.

Volodymyr Zelensky

Presidente da Ucrânia

“Há ataques todas as noites, e quatro ou cinco vezes por mês temos ataques em massa. São noites terríveis”, afirmou o presidente ucraniano.

Na cimeira da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte), na Turquia, no início de julho, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse a Zelensky que concederia à Ucrânia a licença necessária para fabricar os seus próprios mísseis para os sistemas Patriot.

Mais tarde, após uma reunião na Casa Branca, Trump disse que não tinha certeza se permitiria que a Ucrânia fabricasse esses mísseis.

Na entrevista à CNN, Volodymyr Zelensky explicou que, face à aproximação do Inverno, está a desenvolver esforços para tentar obter sistemas antiaéreos capazes de intercetar mísseis balísticos russos.

A guerra dos EUA com o Irão está a provocar escassez de mísseis e a afetar diretamente a Ucrânia, que depende dos EUA para receber mísseis Patriot.

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, está a tentar adquirir o sistema de mísseis Patriot para a Ucrânia, mas, segundo a imprensa alemã, sem sucesso.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Zelensky apela aos EUA que lhe venda entre 5% e 10% dos mísseis Patriot

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Especial

Wildberries: alvo da Ucrânia põe à prova economia russa

Ânia Ataíde,

Mais de 20 instalações do maior operador de comércio eletrónico da Rússia foram atacadas nas últimas semanas. Danos começam nos armazéns, mas atingem milhares de pequenas empresas e chegam aos bancos.