Água de Luso antecipa celebração dos 175 anos com “O cuidado muda tudo”

Com criatividade da Leo Burnett, a nova campanha da Água de Luso pode ser vista em televisão, OOH, digital e redes sociais, num planeamento de meios da Dentsu. Os Iron Brothers são os protagonistas.

A Água de Luso antecipa as comemorações dos seus 175 anos — assinalados em 2027 — com o lançamento da campanha “O cuidado muda tudo”. O filme é protagonizado pelos Iron Brothers — os irmãos Miguel e Pedro Pinto — e pretende homenagear os pequenos gestos de cuidado do dia a dia.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A narrativa afasta-se da superação desportiva da dupla de provas extremas de triatlo e maratonas para destacar a relação mútua de cuidado entre os dois irmãos. O filme evidencia também o lado cuidador que Pedro — que nasceu com paralisia cerebral — tem na vida de Miguel e da sua família. “A nossa história nunca foi construída a partir de um único momento extraordinário, mas através de milhares de pequenos gestos de cuidado partilhados”, afirmam os Iron Brothers, citados em comunicado.

“Estamos onde se nutre o cuidado e, desde logo, presentes num dos gestos mais essenciais: o de perguntar a alguém se quer água. É por isso que nos revemos tanto na história do Miguel e do Pedro — acima de tudo, encontramos na sua relação um verdadeiro exemplo de cuidado e vemos como os pequenos gestos fortalecem os laços de uma família”, explica María Ruiz Sanguino, diretora de marketing da Central de Cervejas e Bebidas, que detém a marca.

O conceito da campanha é suportado pela pesquisa “Como é que os gestos de cuidado marcam a vida dos portugueses?”, desenvolvida pela Boutique Research para a marca. Os dados revelam que 97% dos inquiridos considera que os pequenos atos de cuidado são tão ou mais importantes do que as grandes ações. Os consumidores valorizam gestos de cuidado que são uma forma de apoio emocional (96%).

“Esta campanha vai mais longe porque aprofunda o lado mais emocional do cuidado. Ao ouvirmos os consumidores, percebemos que cuidar é estar presente, demonstrar atenção e algo que ganha força nos pequenos gestos“, sublinha Rita Torres, responsável de marketing de Água de Luso.

Com criatividade da Leo Burnett, sob direção criativa executiva de Judite Mota, e realização de Leone Niel, a campanha contou com produção da Playground e consultoria de produção da Pro(u)d. A nova campanha da Água de Luso pode ser vista em televisão, OOH, digital e redes sociais, estando o planeamento de meios a cargo da Dentsu.

A pesquisa “Como é que os gestos de cuidado marcam a vida dos portugueses?” recolheu dados junto de 400 indivíduos entre os 18 e os 65 anos, residentes em Portugal Continental, com quotas de idade, género e região de acordo com a população portuguesa. Foi conduzida através de entrevistas online, entre 16 e 22 de julho de 2026.