Arábia Saudita consolida o seu modelo turístico com uma acreditação de excelência internacional

Além disso, a Qiddiya informou na quinta-feira que é a primeira organização de gestão de destinos no Médio Oriente a alcançar o estatuto de excelência e a segunda entidade na região a ser acreditada pela DMAP, após a AlUla ter obtido a certificação em 2024. “Esta certificação reconhece a conformidade com os padrões internacionais mais exigentes em áreas como o serviço ao visitante, desenvolvimento de destinos e gestão financeira e de governação.”

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O reconhecimento surge numa altura em que a Qiddiya passa da fase de desenvolvimento para a abertura progressiva das suas principais instalações. Com uma área de 360 quilómetros quadrados, a cidade foi concebida como um destino integrado dedicado ao entretenimento, desporto e cultura.

Qiddiya começou a receber visitantes no final de 2025 com a abertura de várias das suas atrações mais proeminentes. Entre eles estão o Six Flags Qiddiya City, o primeiro parque de diversões Six Flags fora da América do Norte a apresentar atrações recordistas, e o Aquarabia, o maior parque aquático do Médio Oriente, concebido para oferecer atividades familiares durante todo o ano. Além destas instalações, foi adicionado o Playmaker Studios, o primeiro complexo saudita totalmente integrado para produção de cinema e televisão.

O projeto continuará a ser desenvolvido nos próximos anos com a incorporação progressiva de novas infraestruturas e equipamentos, como um Centro Nacional de Ténis ou um circuito automóvel. A cidade terá também hotéis, bairros residenciais, lojas, restaurantes, parques e uma rede de transportes ligada ao centro de Riade.

VISÃO 2030

Qiddiya procura consolidar-se como um dos principais destinos de lazer, além de reforçar o seu papel como ativo estratégico para o cumprimento dos objetivos da Visão 2030, a estratégia nacional da Arábia Saudita para se tornar um referente internacional e reduzir a dependência do petróleo.

Graças à transformação que o país está a viver através da criação de novos destinos, atividades e experiências para cidadãos, residentes e visitantes, Qiddiya irá amplificar e diversificar a sua oferta turística, cultural e económica. Também promoverá a criação de emprego, a atração de investimento e o surgimento de novas oportunidades profissionais.

O projeto também oferecerá maiores oportunidades à população jovem saudita, captará o interesse dos mercados internacionais e contribuirá para o desenvolvimento de uma sociedade mais ativa e dinâmica. Neste contexto, a acreditação DMAP é um endosso internacional do modelo de gestão adotado e da capacidade da Qiddiya de avançar para esses objetivos e consolidar-se a longo prazo.