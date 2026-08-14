Ciclista britânico morre atropelado na Volta a Portugal

A 87.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta ficou esta sexta-feira marcada por uma tragédia, com a morte do ciclista britânico Finlay Tarling, de apenas 19 anos. Segundo a RTP, o corredor da NSN Development Team terá sido atropelado por uma viatura que circulava em contramão.

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O acidente que vitimou Finlay Tarling, irmão de Joshua Tarling, ciclista da equipa do WorldTour Netcompany INEOS, ocorreu na Estrada Nacional 306, que liga Paredes de Coura a Ponte de Lima, na freguesia de Arcozelo. A oitava etapa da prova, que ligava Melgaço a Fafe, acabou por ser suspensa na sequência do acidente.

“A organização da 87.ª Volta a Portugal em Bicicleta Jogos Santa Casa lamenta profundamente informar o falecimento do corredor britânico Finlay Tarling, da NSN Development Team, na sequência de um grave acidente ocorrido durante a 8.ª etapa da prova”, refere a organização em comunicado.

De acordo com o jornal Record, os meios de socorro chegaram rapidamente ao local, mas não conseguiram reverter a paragem cardiorrespiratória do jovem ciclista. Além da GNR, estiveram presentes nove operacionais dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, apoiados por cinco viaturas, bem como uma equipa médica da VMER do Alto Minho e a SIV de Ponte de Lima. O corpo de Finlay Tarling foi posteriormente encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.

A organização da volta sublinha ainda que serão prestadas ainda todas as informações adicionais assim que existam condições para o fazer.

O Presidente da República já manifestou o seu profundo pesar pelo trágico falecimento do jovem ciclista britânico. Na nota publicada no site da Presidência, António José Seguro sublinha que aos “aos 20 anos, Finlay Tarling partiu na estrada, entregue ao desporto que amava e dignificava, e a sua morte enluta o pelotão, a prova e o país que o acolhia”.

O Presidente da República manifestou também o seu apoio à organização da Volta a Portugal e à Federação Portuguesa de Ciclismo perante a tragédia que marcou a prova, destacando a forma como foram tomadas as decisões após o acidente.

António José Seguro deixou ainda uma palavra de pesar à família de Finlay Tarling, aos colegas da NSN Development Team e a toda a comunidade do ciclismo, perante a morte do jovem atleta.

(Notícia atualizada pela última vez às 17h52)