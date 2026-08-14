Digi fatura 37 milhões de euros em Portugal no primeiro semestre e chega aos 960 mil serviços ativos

A Digi registou receitas de 37,2 milhões de euros em Portugal no primeiro semestre, o que representa um crescimento de 5,33% face ao mesmo período do ano passado. A operadora terminou a primeira metade do ano com cerca de 960 mil serviços ativos, mais 21,7% do que no mesmo período do ano passado.

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Segundo o relatório divulgado esta sexta-feira pela operadora romena, entre abril e junho, as receitas da operadora em Portugal ascenderam a 18,9 milhões de euros, mais 9,2% do que os 17,3 milhões registados no mesmo período de 2025.

Na operação em Portugal, a empresa conseguiu reduzir os custos operacionais no primeiro semestre, apesar do grupo ter terminado o período com resultados líquidos negativos. Entre janeiro e junho, as despesas operacionais da atividade em Portugal totalizaram 52,4 milhões de euros, menos 6,4 milhões do que os 58,8 milhões registados no mesmo período de 2025. Só no segundo trimestre, os custos recuaram para 26,1 milhões de euros, face aos 32,4 milhões de euros de um ano antes.

A evolução dos custos em Portugal contrasta, contudo, com o desempenho dos resultados líquidos do grupo Digi. A operadora registou um prejuízo de 45,92 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, depois de ter apresentado um lucro de 10,34 milhões no primeiro semestre de 2025. As perdas agravaram-se no segundo trimestre, período em que atingiram 31,4 milhões de euros, depois de um resultado negativo de 14,5 milhões nos primeiros três meses do ano.

Em termos consolidados, o grupo Digi alcançou receitas de 1.190 milhões de euros no semestre, enquanto o EBITDA se fixou em 411,7 milhões de euros.

A operação portuguesa da Digi terminou o primeiro semestre com cerca de 960 mil serviços ativos, mais 21,7% do que no mesmo período do ano passado, num crescimento sustentado sobretudo pelo negócio móvel. Do total, 545 mil correspondem a serviços móveis, que aumentaram 29,8% em termos homólogos, enquanto o segmento fixo contabilizava 415 mil serviços. Neste último, o número de clientes de internet e dados avançou 29,2%, para 186 mil.

No conjunto dos mercados onde está presente, a Digi Portugal gerou receitas acima de Itália e Bélgica, mas ainda atrás da Roménia e de Espanha, que registaram receitas de 623,3 milhões e 515 milhões de euros, respetivamente. Itália e Bélgica geraram, em conjunto, 17,8 milhões de euros.