Do Algarve à Madeira, as dez casas de luxo mais “espreitadas” este verão

Há mansões, palácios, quintas e moradias com vista para o mar. Custam entre 1,55 e 28 milhões de euros, despertaram a curiosidade este verão, mas continuam no mercado. Veja quais são.

Do Funchal ao Algarve, passando por Cascais e pelo Alentejo, há várias propriedades de luxo que, apesar de despertarem a curiosidade dos utilizadores, continuam disponíveis no mercado. Segundo o idealista, visitar casas de luxo através da internet tornou-se um passatempo cada vez mais popular entre os portugueses.

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Os preços das propriedades incluídas na lista variam entre 1,55 milhões de euros, por uma moradia em Briteiros, Guimarães, e 28 milhões de euros, por uma mansão T19 em Alcabideche, Cascais.

1. Um duplex de quase cinco milhões no coração de Cascais

Localizado no bairro do Rosário, em Cascais, o duplex T4 com 510 metros quadrados, inclui duplo pé-direito, piscina privativa aquecida e um terraço de 107 metros quadrados virado a poente. Com privacidade total e vistas desafogadas para o pinhal, o imóvel fica a uma curta distância da Marina, da Casa da Guia e do Guincho e está à venda por 4,95 milhões de euros, segundo o anúncio.

2. Vista para o Atlântico no Funchal por 1,65 milhões

“Imagine viver numa das zonas mais prestigiadas do Funchal, onde o sossego, a privacidade e a vista mar fazem parte do seu dia-a-dia”. É assim que o anúncio do Idealista descreve esta moradia de luxo em São Martinho, com quatro suítes e varandas voltadas ao mar. A casa tem 667 metros quadrados, sala e cozinha em open space com acesso direto ao exterior, piscina, ginásio, sala de jogos e área de churrasco. O preço para acordar com o Atlântico à frente é de 1,65 milhões de euros.

3. Uma villa no Sublime Comporta por três milhões

No coração do Sublime Hotel Comporta, em Grândola, esta villa T2 de 212 metros quadrados combina materiais orgânicos, luz natural e ligação ao exterior com os serviços e segurança do resort. Rodeada por pinhal e com o oceano Atlântico a poucos minutos, a propriedade está no mercado por três milhões de euros.

4. Uma casa histórica renovada no Minho por 1,55 milhões

Construída em 1890 e renovada em 2024, esta moradia T5 em Briteiros, Guimarães, combina o caráter neoclássico original com acabamentos contemporâneos, incluindo fachadas em azulejo Viúva de Lamego, materiais de luxo e um elevador panorâmico entre pisos. Com 728 metros quadrados, cinco suítes, piscina infinita e vistas sobre as colinas do Minho, está à venda por 1,55 milhões de euros.

5. Viver entre o pinhal e Cascais por quase três milhões

Localizada numa “zona zona privilegiada e exclusiva”, como descreve o anúncio do idealista, esta moradia T3 a estrear fica em Areia-Birre, no condomínio SandWoods. Com 279 metros quadrados, três suítes, piscina privativa, garagem para três carros e uma varanda de 45 metros quadrados, está à venda por 2,975 milhões de euros.

6. Cinco hectares no Triângulo Dourado por 6,5 milhões

A Quinta do Tesoura, em Almancil, ocupa cinco hectares e fica a poucos minutos da Quinta do Lago e de Vale do Lobo. A propriedade, descrita no anúncio como uma “propriedade privada icónica”, inclui uma moradia principal com quatro suítes, duas casas de hóspedes independentes, piscina aquecida com jacuzzi, picadeiro e instalações equestres licenciadas para 15 cavalos. O preço é de 6,5 milhões de euros.

7. Um palácio do século XIX no Alentejo à venda por 8,5 milhões

Construído em 1887 e restaurado em 2010, este palácio de arquitetura francesa localiza-se em Elvas. A propriedade ocupa 8,6 hectares e inclui oito quartos, quatro salões, piscina, adega, elevador e instalações hípicas, além de um jardim botânico de 34 mil metros quadrados. Está à venda por 8,5 milhões de euros.

8. Em Alcabideche está a casa mais cara da lista

A propriedade mais cara entre as dez mais visitadas é uma mansão T19 na Malveira da Serra, em Alcabideche. Com 1.865 metros quadrados distribuídos por cinco edificações, inclui duas piscinas exteriores e uma interior, num lote de 8.485 metros quadrados de floresta, com vista para o mar. Está à venda por 28 milhões de euros.

9. Moradia com vista sobre a Baía do Funchal por 1,85 milhões

A lista volta ao Funchal com uma moradia T3 de 448 metros quadrados, distribuída por dois pisos e com três suítes, piscina e vista sobre a Baía do Funchal. A propriedade localizada “numa das zonas mais tranquilas e privilegiadas” da região, ocupa um lote de 1.300 metros quadrados e está à venda por 1,85 milhões de euros.

10. Um refúgio no Ribatejo por 2,8 milhões

A fechar a lista está uma quinta T5 na Mata do Duque, em Benavente, a cerca de 40 minutos de Lisboa. Com 726 metros quadrados e um terreno de 34.500 metros quadrados, a propriedade inclui piscina de água salgada, jardins, adega e um circuito de manutenção privado com 1,2 quilómetros. O preço deste imóvel que combina, segundo o anúncio, “tranquilidade do campo ribatejano com a proximidade da capital” é de 2,8 milhões de euros.

Das vistas sobre o Atlântico aos cinco hectares no Triângulo Dourado, passando por um palácio em Elvas e pela propriedade mais cara da lista, avaliada em 28 milhões de euros, estas foram as dez casas de luxo que mais visitas receberam no portal idealista este verão. Todas, porém, continuam disponíveis no mercado.

Segundo o 2026 Luxury Outlook Report, da Sotheby’s International Realty, os millennials e a geração X estão entre os novos protagonistas da procura por imobiliário de luxo, procurando casas que funcionem simultaneamente como espaço de vida, infraestrutura familiar e ativo patrimonial.