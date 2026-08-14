E-goi reforça ligação ao mercado brasileiro com nova edição do Business Connection

De Matosinhos para São Paulo, o Business Connection está a ganhar dimensão internacional. A iniciativa criada pela E-goi voltou ao Brasil e reuniu 64 profissionais de mais de 30 empresas, num encontro dedicado às relações de negócio e aos desafios que estão a transformar o e-commerce.

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Realizado no NB Steak – Braz Leme, em São Paulo, esta nova edição deu continuidade a um formato que começou em Portugal. Depois de passar por Lisboa e pela própria sede da E-goi, em Matosinhos, o Business Connection atravessou o Atlântico e regressou este ano ao mercado brasileiro, um dos mercados estratégicos para a empresa.

A proposta mantém-se desde a primeira edição: trocar a dimensão e formalidade dos grandes encontros empresariais por um contexto mais próximo, onde decisores, parceiros e empresas tenham tempo para conversar, partilhar experiências e identificar desafios e oportunidades comuns.

Em São Paulo, mais de 60 profissionais de mais de três dezenas de empresas encontraram esse espaço. Entre as conversas estiveram alguns dos temas que estão a transformar o comércio digital, da inteligência artificial e automação à personalização, utilização de dados e novas formas de relacionamento entre marcas e consumidores.

A edição realizou-se na sequência da presença da E-goi no Fórum E-commerce Brasil 2026. Se o Fórum permitiu acompanhar tendências e a evolução de um dos maiores ecossistemas de comércio eletrónico da América Latina, o Business Connection criou um contexto mais reservado para aprofundar relações e perceber de perto os desafios de quem opera no mercado.

“Quando criámos o Business Connection em Portugal, queríamos criar um espaço onde houvesse realmente tempo para ouvir e onde as relações profissionais pudessem acontecer de forma natural. Ver o conceito ganhar continuidade no Brasil e reunir mais de 30 empresas mostra-nos que essa necessidade atravessa mercados. Para a E-goi, significa também estar mais próxima de quem está a transformar o e-commerce brasileiro e perceber, em primeira mão, quais são os desafios que essas empresas enfrentam”, afirma Ernesto Ferreira, Head of Global Sales da E-goi.







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Um ecossistema onde as empresas se ligam

A proximidade criada pelo Business Connection tem também uma dimensão de ecossistema. Num setor em que diferentes tecnologias e serviços precisam de funcionar em conjunto, aproximar empresas com competências complementares permite criar novas sinergias e soluções mais completas para os negócios.

“Eventos como o Business Connection criam relacionamento dentro do ecossistema de e-commerce e permitem gerar sinergias entre as empresas e os convidados. O e-commerce é feito de ecossistemas: uma tecnologia, por si só, não consegue responder a toda a gestão de um negócio. A ligação entre plataformas, logística, aplicações e agências é fundamental para conseguirmos oferecer soluções mais completas aos lojistas”, afirma Fabricio Costa, Partner Success Manager da Nuvemshop.

“Hoje, uma das coisas mais preciosas que temos é o tempo, por isso sou muito grato a todos que escolheram estar connosco no Business Connection. A Almah nasceu com o propósito de trazer novas possibilidades e soluções para o ecossistema do e-commerce, e encontrar parceiros que compartilham dessa visão é fundamental. O Business Connection representa justamente isso: transformar conexões do digital em relações reais, aproximar pessoas e, juntos, construir um ecossistema cada vez mais forte”, afirma Robson Rodrigues, CEO e fundador da Almah.

A presença de diferentes players no mesmo espaço permite, assim, aproximar áreas como plataformas de e-commerce, logística, aplicações, tecnologia e agências, criando condições para uma abordagem mais integrada aos desafios das empresas.

Relações que também alimentam inovação

A proximidade criada pelo Business Connection tem para a E-goi uma segunda dimensão. O contacto com empresas de diferentes áreas permite confrontar aquilo que domina a discussão tecnológica com os problemas que efetivamente chegam ao mercado.

Num momento em que inteligência artificial, automação e personalização estão cada vez mais presentes nas estratégias de e-commerce, essa diferença entre tendência e aplicação prática torna-se particularmente relevante.

“Inovar não é acrescentar tecnologia porque ela existe. Começa por perceber que problema precisa de ser resolvido. Quando temos empresas com experiências e desafios diferentes à mesma mesa, conseguimos perceber melhor onde a inteligência artificial, a automação ou os dados estão efetivamente a gerar valor e onde continuam a existir problemas por resolver. Esse contacto direto com o mercado é também matéria-prima para aquilo que desenvolvemos na E-goi”, explica Daniel Alves, Head of Innovation & Research da E-goi.

A discussão sobre inovação esteve também ligada à forma como a inteligência artificial está a alterar rapidamente o comércio digital. Para os participantes, o desafio passa cada vez mais por transformar as novas capacidades tecnológicas em aplicações concretas para as empresas e para os seus clientes.

“A inteligência artificial está a mudar o mercado e o ecossistema a uma velocidade que nunca vimos antes. O desafio passa por tornar estas tecnologias mais práticas e acessíveis, deixando a hype das grandes ideias para as materializar em soluções que melhorem a gestão do dia a dia e proporcionem uma experiência do cliente mais simples e com menos fricção”, afirma Gustavo Batista, Executivo de Contas Enterprise da Nuvemshop.

A edição de São Paulo contou com o envolvimento da E-goi, Agência Almah, Nuvemshop Next, Eitri e TPL Logística, reunindo diferentes competências do ecossistema tecnológico e de e-commerce.

Com 20 anos de história e presença em mais de 40 países, a E-goi desenvolve a partir de Matosinhos tecnologia de automação de marketing omnicanal, com particular foco nos setores do retalho e e-commerce. A continuidade do Business Connection no Brasil acrescenta outra dimensão a essa presença internacional: não apenas levar tecnologia para outros mercados, mas criar relações nesses mercados e trazer para mais perto de Matosinhos os desafios que estão a transformar os negócios.