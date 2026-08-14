Eurostat confirma subida de 1% do PIB da Zona Euro no 2.º trimestre

A economia da Zona Euro cresceu 1% e a da União Europeia (UE) 1,2% no segundo trimestre, acelerando 0,5 e 0,4 pontos percentuais, respetivamente, face ao crescimento observado nos primeiros três meses do ano, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat, que confirmam a estimativa rápida de 30 de julho.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Na comparação em cadeia, a informação agora publicada pelo serviço estatístico também confirma os números avançados no final de julho: o Produto Interno Bruto (PIB) da área da moeda única avançou 0,4%, enquanto no bloco comunitário subiu 0,5%, apesar do impacto da guerra no Médio Oriente.

O crescimento em cadeia do PIB da Zona Euro entre abril e junho igualou o aumento do PIB dos Estados Unidos, mas, comparando com o mesmo trimestre do ano passado, a economia norte-americana (+2,1%) cresceu mais do que o conjunto dos 21 países do Euro.

Onde os dados mudam em relação à estimativa preliminar de 30 de julho é nos países que mais crescem. Se, inicialmente, Portugal surgia com a terceira maior taxa de crescimento homóloga (+2,5%), agora é ultrapassado por sete Estados-membros, designadamente: Eslovénia (+4,8%); Lituânia (+3,8%); Polónia (+3,7%); Chipre (+3,3%); Suécia (+2,8%); Bulgária; e Espanha (ambas +2,7%).

Comparativamente ao primeiro trimestre do ano, a economia portuguesa cresceu 0,8%, acima da média da Zona Euro e da UE, mas ficando atrás da Irlanda (+3,9%), da Lituânia (+1,7%), da Eslovénia (+1,8%), da Suécia (+1,4%), da Finlândia e da Polónia (ambas +0,9%).

No mesmo boletim, o Eurostat divulga também que a taxa de emprego, entre abril e junho, avançou 0,5% tanto na área da moeda única como no conjunto dos 27 Estados-membros da UE, após aumentos de 0,5% e 0,6%, na mesma ordem, no trimestre anterior. Na variação em cadeia, o número de pessoas empregadas aumentou 0,1% quer na Zona Euro, quer na UE.