Em atualização Excedente da balança comercial externa da Zona Euro cai para 9,8 mil milhões de euros até junho
As exportações de bens pela Zona Euro para o resto do mundo diminuíram 0,2% para 1.487,2 mil milhões de euros e as importações atingiram 1.477,4 mil milhões, uma subida homóloga de 4,9%.
O excedente do comércio externo de bens da Zona Euro registou uma descida de cerca de 88% na primeira metade do ano, para os 9,8 mil milhões de euros, face aos 82,2 mil milhões de euros registados em igual período de 2025, segundo divulgou esta sexta-feira o Eurostat.
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De acordo com o serviço estatístico europeu, as exportações de bens da área da moeda única para o resto do mundo diminuíram 0,2%, em termos homólogos, para 1.487,2 mil milhões de euros, enquanto as importações atingiram 1.477,4 mil milhões de euros, aumentando 4,9% em relação aos primeiros seis meses de 2025.
Já o comércio intra-euro (trocas de bens e serviços efetuadas exclusivamente entre os países que partilham a moeda única) ascendeu a 1.408,2 mil milhões de euros no período de janeiro a junho, o que representa um aumento de 4,7% em termos homólogos.
(Notícia em atualização)
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