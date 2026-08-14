LALIGA adapta o seu calendário este ano perante uma época marcada pela maior carga internacional

A LALIGA adaptou este ano o calendário para a nova época 2026/27 e o início da competição para as diferentes equipas, de modo a manter o desenvolvimento da competição e, ao mesmo tempo, respeitar os tempos de recuperação dos jogadores que foram mais longe no recente Mundial nos Estados Unidos, cuja final a Espanha venceu em Nova Iorque por 1-0 contra a Argentina com um golo de Ferrán Torres.

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O Mundial de 2026 acrescentou pressão a esse planeamento. A última edição foi a primeira disputada por 48 equipas, comparado com 32 no formato anterior, e aumentou o número de jogos de 64 para 104. Por esta razão, o campeonato espanhol começa este sábado com quatro jogos do primeiro dia adiados, uma fórmula que permite manter a data geral de início e dar maior margem aos jogadores que prolongaram a sua participação durante o verão.

“Com esta alternativa, protegemos os dias de descanso dos jogadores que estiveram envolvidos nas meias-finais e finais do Mundial, que foram muitos”, disse Jiménez numa entrevista ao jornal ‘AS’.

O calendário espanhol também tem os seus próprios fatores de condicionamento. Ao contrário da Premier League, a LALIGA não agenda jogos durante o Natal, período que permanece livre para os futebolistas, enquanto oito clubes espanhóis participam esta época em competições europeias, o que os obriga a ceder inúmeros compromissos durante a semana.

A estas circunstâncias junta-se o crescimento das competições internacionais, que reduziu as datas disponíveis durante a época. Um exemplo é o Campeonato do Mundo de Clubes da FIFA, que em 2025 estreou um formato alargado com 32 equipas e 63 jogos e foi criticado pelo presidente da LALIGA, Javier Tebas, pelo seu impacto num calendário já saturado e no ecossistema do futebol profissional. Jiménez também reconhece a existência deste problema e considera que, para analisar a sua origem, é necessário analisar todas as competições e a sua evolução nos últimos anos.

O aumento dos compromissos com seleções europeias e nacionais concentra mais jogos durante a semana e tem impacto nos tempos e calendários de recuperação. Por esta razão, o chefe do Gabinete dos Jogadores propõe que o debate sobre o peso dos futebolistas não se limite ao campeonato nacional e vê espaço para a LALIGA e os sindicatos trabalharem juntos perante o crescimento dos compromissos internacionais.

A organização da competição deve também se adequar aos diferentes elementos em que o modelo se baseia. A LALIGA coloca o talento dos futebolistas como principal base, juntamente com rendimentos económicos e audiovisuais que contribuem para o nível competitivo dos clubes, o crescimento das academias de formação e a capacidade da LALIGA de competir no mercado internacional.

A projeção externa ganha peso num mercado global de futebol em que Espanha não está entre os países com maior população, rendimento per capita ou peso económico. “O produto audiovisual e o crescimento internacional são importantes para nós”, disse Jiménez.

O Gabinete dos Jogadores está também a trabalhar esta época para fortalecer o diálogo com os jogadores, ouvir as suas propostas e melhorar a informação que recebem sobre decisões que afetam a sua atividade profissional. Durante o seu tempo à frente do gabinete, Jiménez afirmou que ajudou jogadores com questões contratuais ou dúvidas sobre possíveis mudanças na equipa e realizou reuniões com grupos de capitães para ouvir as suas propostas e informá-las.