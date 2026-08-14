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Nos “dá de vaia” em campanha de outdoors para o Algarve

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A campanha da Nos, com criatividade da agência Havas e planeamento de meios da Arena Media, está presente em toda a região do Algarve, de Vila Real de Santo António até Sagres.

A Nos lançou uma campanha exclusiva para o Algarve onde utiliza ‘o falar’ algarvio, adotando palavras, expressões e forma característica de comunicar da região. O objetivo passa por promover a sua fibra. “Dar de vaia” — saudação quando se passa junto de uma casa ou de alguém — ou “marafado” — zangado — são alguns dos regionalismos utilizados.

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“Para a Nos, ter fibra de última geração disponível em toda a região é uma forma de ligação genuína aos algarvios. De mostrarmos que estamos mais próximos e isso reflete-se também na forma como comunicamos, num tributo à identidade própria do Algarve”, explica António Fuzeta da Ponte, diretor de marca e comunicação da Nos, citado em comunicado.

A campanha, com criatividade da agência Havas e planeamento de meios da Arena Media, está presente em toda a região do Algarve, de Vila Real de Santo António até Sagres, materializa-se em outdoors que mostram expressões do vocabulário algarvio.

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