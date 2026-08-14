Estado volta ao capital da REN. Pontegadea vende participação de 13,7% à Parpública

A Pontegadea Inversiones celebrou um contrato com a Parpública para a venda de 91.723.676 ações da REN, representativas de 13,7% do capital da empresa, foi esta sexta-feira comunicado ao mercado.

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“[…] A REN vem divulgar ao mercado que recebeu uma comunicação por parte da Pontegadea Inversiones, informando que essa sociedade celebrou, nesta data, um contrato com a Parpública, tendo por objeto a transmissão de 91.723.676 ações de que é diretamente titular, representativas de, aproximadamente, 13,7% do capital social da sociedade”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O valor da operação não é divulgado. A operação está condicionada à concessão de visto do Tribunal de Contas.

O Estado regressa assim ao capital da empresa responsável pela gestão da rede elétrica nacional, depois de ter saído com a venda dos últimos 11% em 2014 por 157 milhões de euros.

No arranque de 2019, chegou a estar em cima da mesa a possibilidade do Estado voltar ao capital da REN para ganhar capital de apoio político à esquerda, porque o Bloco de Esquerda e Partido Comunista – parceiros de geringonça – sempre foram contra a privatização da empresa. Contudo, esta hipótese deverá enfrentar várias resistências entre os acionistas da REN.

A hipótese era o Governo comprar a participação de um dos acionistas de referência da REN, na altura a posição da Oman Oil, que detinha 12% da empresa. Mas como a REN tinha à data uma capitalização bolsista de 1,7 mil milhões de euros, isso fazia com que o preço a pagar por esses 12% fosse uma quantia significativa.

Estes 12% passaram depois para as mãos da Pontegadea Inversiones, a holding através da qual Amancio Ortega, dono da Zara, gere os investimentos não associados ao retalho comprou em 2021 os 12% da Mazoon (Oman Oil).

Na altura, o presidente executivo da empresa energética, Rodrigo Costa disse que não haveria “vantagem” em haver de novo uma participação pública, porque toda a atividade da REN já é totalmente controlada pelo Estado.

Mas, o próprio primeiro-ministro já defendeu o regresso do Estado ao capital da empresa de infraestruturas. Em abril de 2025, Luís Montenegro disse que se fosse reeleito admitia ponderar a nacionalização da REN. Uma declaração feita no rescaldo do apagão que paralisou o país. Por isso mesmo, Montenegro defendeu que não era o momento para abrir essa discussão, porque “essas coisas não se devem fazer a quente”. Mas admitiu estar “disponível para aprofundar” a questão “sem nenhum problema”. Acrescentando estar “à vontade”, porque antecipou esse cenário “muito antes deste assunto poder ganhar a evidência que ganhou, fruto do apagão”.

Numa entrevista à CNN Portugal, em 2023, enquanto líder da oposição disse que “é do interesse estratégico de Portugal ter a rede elétrica na posse do Estado”. Mas reconheceu que a reversão de uma privatização tem custos e que uma decisão deste tipo “também depende das finanças públicas”. “É preciso perceber como é que vamos pagar esse processo de privatização e como é que vamos fazer o enquadramento jurídico face a contingências que entretanto o Estado assumiu”, disse.

O fundo soberano que Luís Montenegro anunciou em junho poderia ser a solução para “pagar” o processo de privatização. O objetivo de criar esse fundo era dotar o Executivo de um “instrumento de autonomia e intervenção do Estado em setores estratégicos”.

“Quero, dentro deste projeto, destacar que a intenção é de termos participações acionistas de forma a garantir um veículo de poupança para as gerações futuras e um instrumento de efetivar a soberania nacional. Estamos a falar de participações em áreas como a energia, mas não excluímos a banca, as comunicações ou mesmo a gestão de infraestruturas aeroportuárias se os concessionários das mesmas não cumprirem as suas obrigações”, explicou Montenegro, no encerramento do congresso do PSD, em Anadia (Aveiro).