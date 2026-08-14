Taxa Euribor desce a três e 12 meses e sobe a seis meses

As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação da casa, desceram esta sexta-feira nos prazos a três e 12 meses e subiu a seis meses em relação a quinta-feira.

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A taxa Euribor a seis meses subiu hoje para 2,671% , acima dos 2,653% de quinta-feira.

, acima dos 2,653% de quinta-feira. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor recuou para 2,939% , abaixo dos 2,943% da sessão anterior.

, abaixo dos 2,943% da sessão anterior. Também a Euribor a três meses desceu para 2,508%, abaixo dos 2,511% de quinta-feira. Na quinta-feira estaca taxa tinha atingido um segundo novo máximo consecutivo desde março de 2025.

Em julho, a média mensal da Euribor subiu, de novo, para 2,425% a três meses, 2,647% a seis meses e 2,855% a 12 meses.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve em 23 de julho as três taxas diretoras, como antecipado pelo mercado, que agora prevê uma subida em setembro.

Na anterior reunião de política monetária em 11 de junho, o BCE subiu, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 09 e 10 de setembro, em Berlim.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si.