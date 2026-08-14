Telefónica, Acciona, Iberdrola, Puig e Santander lideram a reputação algorítmica do IBEX 35 no ChatGPT

Telefónica, Acciona, Iberdrola, Puig e Banco Santander compõem as 5 maiores 35 empresas IBEX com maior força de reputação algorítmica no ChatGPT desde o início de 2026.

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A classificação introduz uma diferença relevante em relação à fotografia reputacional convencional. O RepIndex não se limita a pontuação de uma dada semana, mas também analisa a trajetória acumulada das empresas, a sua posição atual e a sua capacidade de manter uma perceção consistente ao longo do tempo.

O período é particularmente significativo porque a reputação média algorítmica do IBEX 35 passou de 72,5 pontos no início do ano para 54,6, uma queda de 17,9 pontos em 30 semanas. Neste contexto de deterioração geral, o Top 5 identifica as empresas que demonstraram maior capacidade para preservar a sua posição ou recuperar terreno face ao ChatGPT.

A Telefónica, presidida por Marc Murtra, é um dos casos mais proeminentes de resistência reputacional. O operador passa de 67 pontos no início do período para 68 atualmente, tornando-se uma das poucas empresas a melhorar, enquanto a seletiva no seu todo cai drasticamente. A isto, acrescenta uma pontuação de 98 em 100 em Gestão de Disputas e 88 em Coerência de Informação.

A Acciona, presidida e dirigida por José Manuel Entrecanales, lidera atualmente o índice com 69 pontos depois de ter sido protagonista num dos movimentos mais relevantes das últimas semanas. A sua principal força reside na situação atual e no impulso da sua narrativa, embora mantenha margem para melhoria na qualidade e consolidação dessa história.

Iberdrola, presidida por Ignacio Galán, ocupa outra das posições de liderança. A empresa de energia apresenta a narrativa qualitativamente mais forte do grupo líder, com 72 pontos em Qualidade Narrativa e 71 em Força de Evidência, embora o seu potencial seja penalizado por uma Autoridade de Fonte baixa.

Puig, presidido por Marc Puig, destaca-se especialmente pela estabilidade da sua perceção algorítmica. A sua volatilidade está entre as mais baixas do IBEX 35, uma característica particularmente relevante ao analisar a reputação como trajetória e não como um ranking isolado.

O Banco Santander, presidido por Ana Botín, completa este grupo devido à consistência da sua perceção ao longo do ano. O banco está também entre as empresas menos voláteis do índice, evitando as fortes oscilações sofridas por alguns dos seus principais pares.

Segundo o COO da RepIndex.AI, “Esta é a primeira vez que podemos observar a reputação algorítmica do IBEX 35 como uma série temporal completa desde o início do ano e não como uma simples fotografia. Isto muda completamente a leitura: já não é apenas importante quem aparece primeiro hoje, mas quem conseguiu garantir que o ChatGPT mantenha uma perceção sólida, coerente e resistente da empresa durante meses”.

“O que é realmente relevante é a resiliência algorítmica. Quando a média do IBEX 35 perdeu quase 18 pontos desde janeiro, manter a posição, reduzir a volatilidade ou até melhorar significa que a narrativa corporativa, as evidências e as fontes que a apoiam estão a resistir dentro do ecossistema da inteligência artificial. Essa capacidade de permanecer está a começar a tornar-se uma nova dimensão da reputação corporativa”, afirmou.

A série também nos permite identificar o fenómeno oposto. A ACS, por exemplo, começou em níveis muito elevados, mas perdeu cerca de 30 pontos durante esse período. Esta evolução mostra porque é que uma pontuação elevada num determinado momento não equivale necessariamente a uma reputação algorítmica estruturalmente forte.

RepIndex.AI analisa sistematicamente como os sistemas de inteligência artificial constroem a perceção das empresas com base em variáveis como qualidade narrativa, força das evidências, autoridade das fontes, atualidade e dinâmica mediática, gestão de litígios, governação, coerência da informação e execução corporativa.