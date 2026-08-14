Trump anuncia tarifas de 100% sobre importação de drones
O objetivo, segundo Donald Trump, é "incentivar a produção" de drones nos Estados Unidos e "reduzir a dependência" de fornecedores estrangeiros. Maioria das taxas entra em vigor a 03 de em setembro.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou uma proclamação presidencial aplicando direitos aduaneiros, que podem chegar 100%, a importações de drones e componentes para estas aeronaves não-tripuladas, fabricadas sobretudo na China.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Num texto publicado pela Casa Branca na quinta-feira, Trump justificou a decisão com a proteção da segurança nacional dos Estados Unidos.
Será aplicada uma taxa de 100% aos drones cujo peso à descolagem exceda 25 quilogramas, aos equipados com câmaras térmicas, às estações de recarga para drones e a determinados componentes. Está previsto um direito aduaneiro de 25% para os drones mais pequenos.
O objetivo, segundo Donald Trump, é “incentivar a produção” de drones nos Estados Unidos e “reduzir a dependência” de fornecedores estrangeiros.
A empresa chinesa DJI, fundada em 2006, conquistou mais de dois terços do mercado mundial de drones nos últimos anos, de acordo com vários estudos. A maioria destes novos direitos aduaneiros deverá entrar em vigor a 03 de setembro.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Trump anuncia tarifas de 100% sobre importação de drones
{{ noCommentsLabel }}