À atenção de quem viaja no IP3: vai haver troços cortados esta semana

O Itinerário Principal 3 (IP3) estará cortado ao trânsito nas noites de segunda a quinta-feira no concelho de Tondela em diferentes troços, informou a Infraestruturas de Portugal (IP) neste sábado.

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Numa nota de imprensa, a IP informou que vai manter os condicionamentos durante a noite, entre as 21h00 e as 5h00, a propósito da empreitada de requalificação e duplicação do IP3 – que liga Viseu e Coimbra – no troço entre Santa Comba Dão e Viseu.

Estes cortes, disse a IP, permitem trabalhar na melhoria das condições de circulação, como colocação de sinalização temporária, instalação de sinalização vertical, execução de marcas rodoviárias e colocação de guardas rígidas de betão.

Na noite de segunda para terça-feira (17 para 18 de agosto) o corte acontece entre o nó de Treixedo, em Santa Comba Dão, e o nó de Tondela Sul; seguindo-se na noite seguinte entre o nó de Tondela Sul e o de Canas de Santa Maria, Tondela.

Nas duas noites seguintes, de quarta para quinta e de quinta para sexta-feira, o corte está agendado para o troço entre os nós de Canas de Santa Maria e São Miguel de Outeiro, em Tondela.

“Para a realização destes trabalhos, que decorrerão entre as 21h00 e as 5h00, o trânsito será desviado pela antiga Estrada Nacional 2 (EN2), em ambos os sentidos”.

No âmbito deste projeto, foi já concretizada a intervenção de requalificação do troço compreendido entre o nó de Penacova (km 59), no distrito de Coimbra, e a ponte sobre o rio Dão (km 75,160), na zona de Santa Comba Dão.

Em causa está a empreitada de duplicação e requalificação do troço do IP3, da atual plataforma dessa via entre Santa Comba Dão e Viseu, numa extensão de 27,5 quilómetros, um investimento de cerca 103 milhões de euros.