Mais de 20 mil professores colocados nas escolas. Aceitação até 18 de agosto

Mais de 20 mil professores foram colocados na sexta-feira nas escolas em horários para o próximo ano letivo, a larga maioria através da mobilidade interna, anunciou o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).

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“Foram hoje [sexta-feira] colocados nas escolas 19.152 professores dos quadros através da mobilidade interna e 1.252 docentes no âmbito da contratação inicial, o que permitiu o preenchimento de 20.404 horários, a cerca de um mês do arranque do próximo ano letivo”, indicou na sexta-feira, em comunicado, o MECI, citando dados da Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE).

Segundo a tutela, o procedimento visa o “preenchimento das necessidades temporárias das escolas” e 16.990 dos professores colocados – 15.763 dos quadros e 1.227 da contratação inicial – vão ocupar horários completos.

“Em relação a 2025, verifica-se um aumento de 1.505 do número total de colocados”, acrescentou o MECI.

Do total de docentes colocados, 5.894 foram colocados em escolas de regiões consideradas carenciadas: 3.317 na Grande Lisboa, 1.566 na Península de Setúbal e 1.011 no Algarve.

O 1.º Ciclo do Ensino Básico, a Educação Pré-Escolar e o Português de 3.º Ciclo e Secundário foram os grupos com mais horários preenchidos.

Os professores colocados devem agora aceitar a colocação na plataforma da AGSE em 17 e 18 de agosto e apresentar-se nas novas escolas em 1 de setembro.

A partir do ano letivo 2026/2027, “passarão a existir apenas dois procedimentos concursais: um interno e externo, para afetação de docentes a vagas permanentes, e outro em contínuo, numa base diária, para o preenchimento das necessidades temporárias das escolas, ao longo de todo o ano letivo”, com os candidatos a este último a poderem “inscrever-se ou atualizar a sua candidatura a qualquer momento”, referiu o MECI.

O novo modelo de recrutamento e colocação de docentes foi aprovado em Conselho de Ministros em 30 de julho de 2026, tendo a Federação Nacional de Professores (Fenprof) considerado inaceitável que a aprovação tenha ocorridos antes de concluídas as negociações com os sindicatos.