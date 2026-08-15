Marrocos intercetou 111 migrantes que se dirigiam a Ceuta
Quase totalidade dos migrantes identificados provinham da África Subsaariana. Detidas 61 pessoas por incitarem à migração ilegal.
As forças marroquinas intercetaram, neste sábado, 111 migrantes, na sua maioria da África subsaariana, quando tentavam chegar à fronteira de Ceuta, e detiveram 61 pessoas por incitarem à migração ilegal, disseram fontes de segurança marroquinas à agência noticiosa espanhola EFE.
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Segundo as mesmas fontes, dos migrantes agora intercetados perto de Fnideq, 109 são naturais da África subsaariana e dois são marroquinos.
As mesmas fontes acrescentaram que as operações preventivas realizadas nos últimos dias pela Direção-Geral de Segurança Nacional levaram à detenção de 61 suspeitos acusados de incitar e promover apelos à migração irregular através das redes sociais.
Cerca de 72.000 pessoas entraram na cidade autónoma espanhola de Ceuta, situada no norte de África, em 24 horas no início de agosto e 70.000 já voltaram a Marrocos, segundo dados atualizados pelas autoridades de Espanha.
Pelo menos 82 pessoas morreram a tentar chegar a Ceuta a nado.
Ceuta, um pequeno território de 80.000 habitantes situado no extremo norte de Marrocos, banhado pelo estreito de Gibraltar, é uma das duas fronteiras terrestres entre África e a Europa, juntamente com o outro enclave espanhol de Melilla.
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