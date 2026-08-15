PS quer saber como o Governo adquiriu 13,7% da REN

O PS questionou o Governo PSD/CDS-PP neste sábado sobre a via e os meios usados para adquirir 13,7% da Redes Energéticas Nacionais (REN) numa altura em que provoca o “colapso” na saúde, educação e serviços sociais.

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“De onde vem o montante necessário para esta operação de compra de parte da REN da Parpública? Isto, num momento em que o Governo da Aliança Democrática (AD) provoca o colapso da saúde, da educação e dos serviços sociais, degrada as contas públicas, falha no crescimento económico e agrava a carga fiscal, sobrecarregando os portugueses no IRS, no IVA e lucrando nos impostos sobre os combustíveis com as guerras do leste da Europa e do Golfo Pérsico”, disse o dirigente socialista Filipe Santos Costa .

No discurso da 50.ª Festa do Pontal, Luís Montenegro anunciou que o “Estado Português chegou a acordo com um grupo espanhol para adquirir 13,7% da REN”, um investimento que se enquadra no fundo soberano “que está a ser formatado” e que se inscreve numa política de criar “alicerces para uma economia mais competitiva e mais produtiva”.

O objetivo não é renacionalizar esta empresa, mas salvaguardar o interesse estratégico, acrescentou.

Filipe Santos Costa, do secretariado nacional do PS, destacou que se esta é a primeira aplicação do anunciado fundo soberano, o país deve conhecer a constituição e a dotação do fundo.

Um fundo soberano que não existe já comprou uma participação de 13,7% na REN, questionou.

O dirigente socialista referiu que o PS e todos os portugueses gostavam de saber porque é que a AD, que em 2012 vendeu a grande parte da REN sobretudo a potências estrangeiras (25% à China e 15% a Omã), vem agora comprar esta posição de 13,7% a um grupo privado espanhol quando, em 2014, a “mesma AD” decidiu vender os últimos 11% da REN ainda na posse do Estado.

“Qual o propósito de ter uma posição tão minoritária numa empresa concessionária de serviço público, sem separar as concessões de ORT (Operador da Rede de Transporte) e de GGS (Gestão Global do Sistema)”, perguntou.

Filipe Santos Costa quer ainda saber como é que o Governo de Luís Montenegro vai usar essa posição de menos de 14% na Operadora do Sistema de Transmissão (não produtora, nem licenciadora de produção, nem comercializadora de eletricidade) para baixar o preço da eletricidade.

“Mais desfasado que a Alice no País das Maravilhas”

Luís Montenegro está “mais desfasado que a Alice no País das Maravilhas” porque descreve um país que não corresponde à realidade, criticou o socialista, em reação ao discurso do primeiro-ministro no Pontal.

“Portugal está pior e os portugueses estão muito piores, os dados desmentem a propaganda da Aliança Democrática (AD). Luís Montenegro está mais desfasado que a Alice no País das Maravilhas”, afirmou.

Segundo o membro do secretariado nacional do PS, o país descrito por Montenegro não corresponde à realidade porque os dados mostram que a AD está a falhar em tudo aquilo que propôs aos portugueses.

Na oposição, a AD dizia que era fácil pôr o país a crescer mais de 3%, pegou num país a crescer 3% e baixou o crescimento para 1,9%, destacou.

“Quando estava na oposição, Luís Montenegro garantia que quando fosse primeiro-ministro ia operar um milagre económico, ia pôr o país a crescer muito, ia baixar impostos e ia haver um grande ciclo de investimento público. Mas, é assustador ouvir agora Luís Montenegro, no Pontal, a fazer um discurso que já é um discurso preventivo, de justificação e de desculpa do falhanço do Governo”, apontou.

Filipe Santos Costa afiançou que não o deixa nada tranquilo ouvir o “discurso tranquilizador” de Montenegro de que não vai deixar como legado uma `troika´.