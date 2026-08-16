BCE apresenta propostas para notas de euro. Não se esqueça de votar

O Banco Central Europeu (BCE) vai apresentar esta quarta-feira, durante um concerto em Frankfurt, na Alemanha, as dez propostas de desenho para a próxima série de notas da moeda única.

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A instituição liderada por Christine Lagarde inspirou-se em dois temas para a produção das novas notas: “Cultura europeia”, que celebra o património cultural comum da Europa e algumas das suas figuras mais marcantes, e “Rios e aves”, dedicado à diversidade e à resiliência dos ecossistemas naturais europeus.

“As notas de euro são mais do que um meio de pagamento – são uma das expressões mais tangíveis da Europa”. Com desenhos que combinam beleza e significado, reforçarão a nossa identidade comum”, sublinhou Christine Lagarde, presidente do BCE.

Veja aqui as propostas:





































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O tema das atuais notas de euro é “Épocas e estilos”. Janelas, portas e pontes são os principais elementos presentes nas notas em circulação, inspirados em estilos arquitetónicos de diferentes períodos da história europeia.

Agora, o tema “Cultura europeia” pretende destacar espaços, personalidades e manifestações culturais que contribuíram para moldar a identidade europeia ao longo dos séculos.

Caso esta proposta seja escolhida, as notas vão apresentar, na frente, algumas das figuras mais conhecidas da cultura e da ciência europeias: Maria Callas na nota de cinco euros, Ludwig van Beethoven na de dez euros, Marie Curie na de 20 euros, Miguel de Cervantes na de 50 euros, Leonardo da Vinci na de 100 euros e Bertha von Suttner na de 200 euros.

A segunda proposta centra-se na natureza e pretende destacar a diversidade dos ecossistemas europeus. Na frente das notas surgem elementos como rios, montanhas e aves, enquanto o verso é dedicado às principais instituições europeias. Assim, a nota de cinco euros terá o Parlamento Europeu, a de dez euros a Comissão Europeia, a de 20 euros o Banco Central Europeu, a de 50 euros o Tribunal de Justiça da União Europeia, a de 100 euros o Conselho Europeu e a de 200 euros o Tribunal de Contas Europeu.

São agora os cidadãos europeus que vão ajudar a escolher qual dos dois temas dará origem à próxima série de notas. O BCE lançou um inquérito que estará disponível até 21 de setembro, prevendo tomar uma decisão definitiva sobre o novo design até ao final deste ano. Depois da escolha, terá início o desenvolvimento e a produção das novas notas, mas ainda deverão passar vários anos até que estas cheguem aos bolsos dos europeus.

As propostas pré‑selecionadas resultam de um concurso realizado a nível da União Europeia. Foram recebidas mais de 1.200 candidaturas de desenhadores gráficos, 25 dos quais foram convidados a apresentar propostas para um ou ambos os temas

A apresentação acontece durante o Europa Open Air, um concerto gratuito ao ar livre nas margens do rio Meno, em Frankfurt, que este ano tem como lema “Celebrar a Europa”. A Frankfurt Radio Symphony será a principal orquestra do espetáculo, que contará ainda com a participação do cantor de jazz norte-americano Kurt Elling, vencedor de dois prémios Grammy, e do acordeonista francês Richard Galliano.