Carneiro pede a Montenegro para revelar razão, valor e financiamento da compra de 13,7% da REN

O secretário-geral do Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro disse este domingo que o primeiro-ministro Luís Montenegro de explicar as razões o valor da compra de uma participação de 13,7% da REN – Redes Energética Nacionais, de forma a garantir a “confiabilidade” na governação.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Queria perguntar ao doutor Luís Montenegro qual é a razão para a decisão que tomou de comprar 13,7% da REN“, num discurso num arraial popular em Olhão e que marca a rentrée socialista.

“Qual é a fonte de financiamento? Qual é o valor da compra e porque razão optou por comprar a uns acionistas da REN e não a outros?”, continuou.

O líder socialista questionou também se o primeiro-ministro “está em condições de garantir aos portugueses que a posição que o estado agora vai compra permite ao Estado determinar e participar na definição estratégica da rede elétrica nacional ou não está em condições de garantir que o Estado participa nas opções estratégicas da REN”.

“São perguntas que deve responder com clareza, para garantir confiabilidade”, urgiu Carneiro.

O Estado português voltou ao capital da REN, a empresa responsável pela segurança do abastecimento, gestão e planeamento de investimentos na rede elétrica, cujo maior acionista é a chinesa State Grid.

A Pontegadea Inversiones celebrou um contrato com a Parpública para a venda de 91.723.676 ações da REN, representativas de 13,7% do capital da empresa, foi esta sexta-feira comunicado ao mercado.

O primeiro-ministro justificou a opção com a necessidade de salvaguardar o interesse nacional e baixar o preço da energia.

“Autojustificação e censura”

O líder do PS acusou o primeiro-ministro de ter feito um discurso de rentrée de “autojustificação e censura” aos jornalistas, considerando que o “rei vai mesmo nu” e que o Governo não tem sabido reagir às crises.

“Luís Montenegro optou na sexta-feira por um discurso de autojustificação e de censura àqueles que realizam o escrutínio do seu Governo. Aos jornalistas, eu quero dizer-lhes e lembrar que não é a primeira vez, porque já em 2025 um dos alvos das críticas da AD no seu comício do Pontal foi precisamente o jornalismo livre, plural, independente, que faz o escrutínio e que é garantia da qualidade da vida democrática”, criticou José Luís Carneiro.

O líder do PS considerou que, sobre “a alegada obra que diz já orgulhar-se” Luís Montenegro, “alguém tem de dizer ao primeiro-ministro que o rei vai mesmo nu”.

“Em primeiro lugar porque o Governo e o primeiro-ministro não deram até hoje prova de conseguir reagir, responder com capacidade, com sensibilidade e com competência às crises que têm assolado o país e que têm colocado em causa a segurança das pessoas e que têm posto em causa a previsibilidade da capacidade de resposta do Estado”, criticou.

Na sexta-feira, na rentrée do PSD, na Festa do Pontal, também no Algarve, o primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, criticou “uma espécie de censura moderna” em que as pessoas só conhecem as polémicas e os incidentes e o mais importante fica “escondido em notas de rodapé”, defendendo Portugal “com orgulho em si próprio”.

“Não podemos viver uma espécie de censura moderna em que as pessoas só conhecem, sabem e debatem os assuntos mais polémicos, os assuntos de pequenos incidentes, dos pequenos episódios e deixar aquilo que é mais importante escondido em notas de rodapé ou mesmo omitido dos grandes espaços de veicular e comentar a informação”, criticou.