ECO Avenida

Ferrari elétrico bate recorde em leilão por 40 milhões

 ECO IA,

Primeiro modelo totalmente elétrico da Ferrari foi vendido por 40 milhões de dólares, tornando-se o automóvel novo mais caro de sempre vendido em leilão.

O primeiro automóvel totalmente elétrico da Ferrari foi vendido por 40 milhões de dólares num leilão de beneficência da Sotheby’s, durante a Monterey Car Week, na Califórnia, segundo noticia a Bloomberg (acesso pago, em inglês). O Luce “tailor made” superou o anterior recorde da marca, estabelecido em 2025 com a venda de um Daytona SP3 personalizado por 26 milhões de dólares.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Apresentado em maio com um preço de 550 mil euros, o Luce representa uma mudança face à tradição da Ferrari nos desportivos com motor de combustão.

O modelo foi desenvolvido com a LoveFrom, estúdio fundado por Jony Ive, antigo responsável de design da Apple, e combina mais de mil cavalos de potência com quatro portas.

A Ferrari elevou no final de julho as previsões para o conjunto do ano, apoiada pela procura de modelos de produção limitada, como o F80, e por uma versão mais cara do Purosangue.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Consumo Sustentável
Volta tem app para pôr dinheiro na conta, mas só em eventos

A app, explica a Volta, foi desenvolvida especificamente para contextos de grande afluência, como festivais e outros eventos de grande dimensão onde estejam disponíveis Pontos Volta adaptados.

Ana Batalha Oliveira,

Fundos europeus
Laboratórios colaborativos vão ter apoio de 45 milhões

Candidaturas decorrem até 15 de outubro de 2026 e abrangem os CoLAB e CTI das regiões Norte, Centro e Alentejo. O apoio é cofinanciado em 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Mónica Silvares,

Banca
BCE apresenta propostas para notas de euro. Veja aqui

A instituição sediada em Frankfurt vai dar a conhecer as dez propostas das novas notas de euro, inspiradas nos temas “Cultura europeia” e “Rios e aves”. A escolha final caberá aos cidadãos europeus.

Tiago Alexandre Pereira,