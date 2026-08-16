Ferrari elétrico bate recorde em leilão por 40 milhões

Primeiro modelo totalmente elétrico da Ferrari foi vendido por 40 milhões de dólares, tornando-se o automóvel novo mais caro de sempre vendido em leilão.

O primeiro automóvel totalmente elétrico da Ferrari foi vendido por 40 milhões de dólares num leilão de beneficência da Sotheby’s, durante a Monterey Car Week, na Califórnia, segundo noticia a Bloomberg (acesso pago, em inglês). O Luce “tailor made” superou o anterior recorde da marca, estabelecido em 2025 com a venda de um Daytona SP3 personalizado por 26 milhões de dólares.

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Apresentado em maio com um preço de 550 mil euros, o Luce representa uma mudança face à tradição da Ferrari nos desportivos com motor de combustão.

O modelo foi desenvolvido com a LoveFrom, estúdio fundado por Jony Ive, antigo responsável de design da Apple, e combina mais de mil cavalos de potência com quatro portas.

A Ferrari elevou no final de julho as previsões para o conjunto do ano, apoiada pela procura de modelos de produção limitada, como o F80, e por uma versão mais cara do Purosangue.