Maioria dos eleitores diz estar pior com Trump

Mais de metade dos eleitores norte-americanos considera que a sua situação financeira piorou desde o regresso de Donald Trump à Casa Branca, segundo uma sondagem do Financial Times (acesso pago, em inglês). A menos de três meses das eleições intercalares de novembro, 53% dos inquiridos dizem estar em pior situação, percentagem que sobe para quase 57% entre os independentes e chega a cerca de um quarto entre os republicanos.

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A sondagem mostra também uma vantagem dos democratas na avaliação da gestão da inflação, do custo de vida, do emprego e da economia. Cerca de 64% dos eleitores desaprovam a atuação de Trump na inflação e no custo de vida, enquanto 55% rejeitam globalmente o seu desempenho como Presidente. Quase dois terços consideram ainda que a economia segue na direção errada.

Na intenção de voto para novembro, os democratas obtêm 44%, contra 39% dos republicanos. O inquérito foi realizado online pela Focaldata entre 7 e 10 de agosto junto de 1.913 eleitores registados e tem uma margem de erro de 2,9 pontos percentuais.