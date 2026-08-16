Portugal e Espanha recusam mudar bitola ferroviária

Portugal e Espanha recusam converter as suas redes ferroviárias convencionais para a bitola europeia de 1435 milímetros, noticia o Público (acesso pago). Os dois países entregaram a Bruxelas análises sobre uma eventual migração da atual bitola ibérica de 1668 milímetros, depois de a Comissão Europeia ter pedido planos aos Estados-membros com redes fora do padrão europeu.

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Em Espanha, o Ministério dos Transportes concluiu que mudar os cerca de 13 mil quilómetros da rede convencional custaria 30 mil milhões de euros e exigiria obras durante 30 anos, com fortes perturbações no tráfego ferroviário. Segundo os cálculos citados, por cada euro investido na conversão seriam recuperados apenas cinco cêntimos em benefícios económicos.

Portugal não tem atualmente linhas em bitola europeia e optou também pela bitola ibérica para a futura linha de alta velocidade Lisboa-Porto. Espanha dispõe de cerca de quatro mil quilómetros de alta velocidade em bitola europeia, mas manteve a bitola ibérica nas ligações de alta velocidade em direção às fronteiras portuguesa da Galiza e da Extremadura.