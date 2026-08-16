Rentrée do PS em Olhão com Carneiro centrado no custo de vida e “falhas do Governo”

A ‘rentrée’ socialista vai decorrer este domingo com um arraial popular em Olhão que incluirá um discurso do líder do PS, José Luís Carneiro, centrado no custo de vida e nas críticas a um Governo “atulhado em problemas” que “falha no essencial”.

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O PS antecipou este ano o seu regresso à atividade política depois das férias para o meio de agosto e, tal como o PSD fez há dois dias com a tradicional festa do Pontal, José Luís Carneiro também escolheu o Algarve. No caso dos socialistas, a ‘rentrée’ será no Jardim Patrão Joaquim Lopes, em Olhão, para onde está marcado para as 18h30 um arraial popular, que o partido espera traduzir-se num “momento de convívio e proximidade com militantes, simpatizantes e população”.

As principais intervenções políticas serão feitas pelo presidente do Grupo Parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, e pelo secretário-geral do partido, José Luís Carneiro.

Segundo informações adiantadas à Lusa por fonte socialista, entre os principais tópicos da intervenção de José Luís Carneiro estará o custo de vida, considerando o PS que a “prova de que a economia está a falhar está no facto de o governo ter sido incapaz de responder ao agravamento do custo de vida” e estar “a ganhar dinheiro com a inflação“, dando o exemplo dos combustíveis.

Carneiro deverá acusar o executivo de Luís Montenegro de estar “sem soluções” e de “falhar no essencial”, reiterando às críticas à atuação no apagão, nos incêndios de 2025, nas tempestades e depois em áreas como a saúde, habitação, e salários.

O líder do PS deverá acusar o Governo PSD/CDS-PP de estar “atulhado em problemas”, sendo expectável que insista nas críticas a problemas como a correção dos exames nacionais ou o aumento do custo de vida.

Esta será a segunda ‘rentrée’ do PS desde que José Luís Carneiro é secretário-geral socialista.

Em 2025, ano de eleições autárquicas, foi com uma Convenção Autárquica Nacional em Coimbra que o PS marcou o seu regresso pós-férias.

Essa iniciativa realizou-se uma semana depois do que aquilo que estava inicialmente previsto porque, devido ao acidente no elevador da Glória, Carneiro decidiu adiar este momento.