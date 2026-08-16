Universidades portuguesas recuam no ranking de Xangai

As universidades portuguesas perderam terreno na edição de 2026 do Academic Ranking of World Universities, conhecido como Shanghai Ranking. Portugal passa a ter seis instituições entre as mil melhores universidades do mundo, menos uma do que em 2025, com as universidades de Lisboa e do Porto a descerem do intervalo 201-300 para o grupo 301-400, numa lista liderada por Harvard, seguida de Stanford e MIT.

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A Universidade de Coimbra é a única portuguesa a melhorar a classificação, subindo do intervalo 501-600 em 2025 para 401-500 este ano. Em sentido contrário, a Universidade de Aveiro desce de 401-500 para 501-600. A Universidade Nova de Lisboa mantém-se entre as posições 701 e 800.

A maior deterioração ocorre na Universidade do Minho, que passa do intervalo 501-600 para 801-900, uma queda de três escalões na classificação. A Universidade da Beira Interior, que se tinha estreado no ranking em 2025 no grupo 901-1000, já não surge entre as mil instituições publicadas na edição de 2026.

O resultado quebra a melhoria registada em 2025, quando Portugal tinha aumentado para sete o número de universidades representadas entre as mil melhores precisamente com a entrada da Universidade da Beira Interior. Na edição deste ano, as seis instituições portuguesas são Lisboa e Porto, ambas entre 301 e 400, Coimbra entre 401 e 500, Aveiro entre 501 e 600, Nova entre 701 e 800 e Minho entre 801 e 900. (UBI – Universidade da Beira Interior)

O Shanghai Ranking avalia anualmente mais de 2.500 universidades e publica as mil melhores. A metodologia está particularmente concentrada na investigação científica. Entre os seis indicadores estão investigadores altamente citados, artigos publicados na Nature e na Science, produção científica indexada, antigos alunos e investigadores distinguidos com prémios Nobel ou medalhas Fields e desempenho científico ajustado à dimensão da instituição. Por isso, o ranking mede sobretudo produção, impacto e excelência da investigação, e não fatores como experiência dos estudantes ou empregabilidade.