Volta tem app para pôr cêntimos na conta, mas só em eventos

A aplicação móvel (app) Volta€, permite receber diretamente na conta bancária os dez cêntimos cobrados na aquisição de uma garrafa ou lata integrada no sistema Volta. Contudo, não serve para qualquer contexto, esclarece a dona da Volta, a SDR Portugal: esta opção está apenas disponível para eventos específicos, como foi o caso do festival Rock in Rio.

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A app, explica a Volta, foi desenvolvida especificamente para contextos de grande afluência, como festivais e outros eventos de grande dimensão onde estejam disponíveis Pontos Volta automáticos preparados para esta funcionalidade. Esteve, por exemplo, ativa recentemente no contexto do Rock In Rio Lisboa, onde estava disponível uma máquina especialmente desenhada para devoluções em contexto de festival.

A mesma aplicação pode ainda ser usada quando a devolução é feita nos chamados Quiosques Volta, que são máquinas para devolução preparadas para receberem maiores quantidades de cada vez, e que, dada a dimensão, existem em menor quantidade e fora dos supermercados. Atualmente, estão em funcionamento cinco quiosques Volta, localizados em Albufeira, Barcelos, Vila Nova de Famalicão, Funchal e Ponta Delgada. Está em curso a implementação progressiva de uma rede de 50 Quiosques Volta, distribuídos por 38 municípios, reforçando a cobertura territorial do Sistema de Depósito e Reembolso.

A diferença entre as máquinas Volta do supermercado, as dos eventos e os quiosques está na entidade que os gere. As máquinas instaladas em supermercados e hipermercados são geridas pelos respetivos retalhistas. Já os Pontos volta automáticos presentes em festivais e grandes eventos, são geridos diretamente pela SDR Portugal, em articulação com os promotores e organizadores destes eventos. Os quiosques são, novamente, geridos pela própria SDR Portugal, mas desta vez em conjunto com os municípios.

Os pontos Volta instalados em supermercados e hipermercados disponibilizam diferentes modalidades de reembolso do valor de depósito, mas não a devolução através da Volta€. Os clientes podem optar pela utilização do vale em compras ou da sua conversão em numerário, pela associação a um cartão de fidelização ou pela doação do respetivo valor a uma instituição.

Questionada sobre se está a considerar a adoção da app Volta€ como uma opção de devolução generalizada, a SDR Portugal apenas reitera que esta foi desenvolvida para eventos específicos e para os quiosques.

Mas como funciona a app?

Para usar esta aplicação, é necessário descarregá-la e criar uma conta, associando um IBAN – Número Internacional de Identificação Bancária. No momento de devolver as embalagens num ponto Volta, é necessário apresentar um código QR Code presente na aplicação.

É ao apresentar este código que o valor correspondente aos depósitos das embalagens devolvidas fica automaticamente acumulado na app, podendo ser transferido para a conta bancária associada a qualquer momento. O montante estará disponível na conta bancária associada num prazo de até cinco dias úteis.

A app Volta€ encontra-se disponível na App Store e Play Store através da pesquisa por “Volta€” ou “volta euro”.